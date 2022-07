Amazon दे रहा है 30 हजार रुपये जीतने का बंपर चांस, बस करना होगा ये काम, जानें पूरा तरीका

Amazon Quiz के जरिए आप आज यानी 4 July 2022 को 30 हजार रुपये का बंपर इनाम जीत सकते हैं. ये क्विज जेनरल नॉलेज पर बेस्ड होता है. इसमें आपको बस पांच आसान सवालों के सही जवाब देने होते हैं. यानी आज आपको Amazon Quiz में हिस्सा लेना होगा.

आपको बता दें कि Amazon रोज यूजर्स को इनाम जीतने का मौका देता है. आज के Amazon Daily Quiz की शुरुआत हो गई है. ये Daily Quiz आज रात 12 बजे तक चलेगा. आप आज रात तक इस क्विज में हिस्सा ले सकते हैं.

हालांकि, विनर की घोषणा कल की जाएगी. Amazon क्विज के विनर को लकी ड्रॉ के जरिए सेलेक्ट किया जाता है. Amazon Quiz को केवल ऐप के जरिए ही एक्सेस किया जा सकता है. Amazon ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर या ऐपल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. ऐप डाउनलोड होने के बाद आप फन सेक्शन में जाकर डेली क्विज खेल सकते हैं.

यहां पर आपको आज के सभी सवाल और उसके सही जवाब बता रहे हैं. इन जवाब को देकर आप भी इनाम जीतने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं. अगर आप विनर बनते हैं तो आपके Amazon Pay Balance में इनाम की राशि दी जाएगी.

1. Which Formula 1 Grand Prix held at the Circuit Gilles Villeneuve was recently won by Max Verstappen?

जवाब- Canadian Grand Prix

2. The Bombay High Court recently dismissed an appeal filed by a promoter entity of Dish TV India against which bank?

जवाब- YES Bank

3. Rocketry: The Nambi Effect' based on the life of a real life scientist, is the directorial debut of which actor?

जवाब- R. Madhavan

4. Which spacecraft recently entered the atmosphere of this astronomical body?

जवाब- Parker

5. The flag of which country has been shown here?

जवाब- Austria