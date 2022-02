Amazon दे रहा है आपको 10 हजार रुपये जीतने का मौका, घर बैठे ऐसे बनें विजेता

Amazon Quiz के जरिए कंपनी अपने यूजर्स को इनाम जीतने का मौका देती है. इसमें हर रोज अलग-अलग इनाम की घोषणा की जाती है. आज यानी 4 फरवरी को अगर आप इस क्विज को जीतते हैं तो आपको 10,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा.

Amazon Quiz खेलने काफी आसान है. इसमें पांच सवाल करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं. इसमें सभी सवालों के सही जवाब देने वाले एक व्यक्ति को विनर घोषित किया जाता है. इसका फैसला लकी ड्रॉ के जरिए किया जाता है.

क्विज खेलने का तरीका

ऐसे में अगर आप भी इस क्विज को खेलकर प्राइज जीतने के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं तो इसका पूरा तरीका हम यहां पर बता रहे हैं. Amazon Quiz खेलने के लिए आपके फोन में Amazon ऐप होना चाहिए.

अगर आप एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं तो आप Amazon ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. अगर आप आईफोन यूजर है तो आप ऐपल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. ऐप डाउनलोड हो जाने के बाद आप इसमें लॉगिन कर लें.

इसके बाद आपको फन जोन में जाना होगा. इसे आप ऐप के सर्च बारे में जाकर सर्च करके सीधे ओपन कर सकते हैं. इसके बाद आपको क्विज टाइम के आसंर एंड विन सेक्शन को ओपन करना होगा. इसके बाद आपको सभी पांच सवालों के सही जवाब देने होंगे. यहां पर आपको आज के सभी सवाल और उसके जवाब बता रहे हैं. विनर का अनाउंसमेंट कल यानी 4 फरवरी को होगा.

सवाल-जवाब

सवाल 1. Which of these countries recently passed a law where 30 varieties of fruits and vegetables would be banned from being wrapped in plastic?

इसका जवाब है France.

सवाल 2. Saurav Ghosal, who recently became the first Indian to win the Malaysian Open Championships, plays which sport?

इसका जवाब है Squash.

सवाल 3. Lara Boldorini, recently honoured with Best actor (Female) for her role in 'On Wheels' in the BRICS film festival, is from which country?

इसका जवाब है Brazil.

सवाल 4. This famous scientist passed away in which country?

इसका जवाब है USA.

सवाल 5. This famous musician was part of which band?

इसका जवाब है Beatles.