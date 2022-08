Amazon दे रहा है बंपर इनाम जीतने का मौका, ऐप में करना होगा ये छोटा सा काम

Amazon आज यानी 1 अगस्त 2022 को बंपर इनाम जीतने का मौका दे रहा है. Amazon से आप 5 हजार रुपये आज जीत सकते हैं. इसके लिए आपको Amazon Daily Quiz में हिस्सा लेना होगा. आज के Amazon Daily Quiz की शुरुआत हो गई है.

Amazon Daily Quiz में पांच सवाल पूछे जाते हैं जिनके सही जवाब देकर आप इनाम जीतने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. आपको बता दें कि Amazon हर रोज Quiz का आयोजन करता है. इसमें डेली इनाम की राशि अलग-अलग होती है. ये राशि 1 हजार रुपये से शुरू होकर 40 हजार रुपये तक जाती है. इसके विनर का फैसला लकी ड्रॉ के जरिए किया जाता है. आज के विनर के बारे में कंपनी कल जानकारी देगी.

Amazon Daily Quiz में हिस्सा लेने के लिए आपके पास ऐमेजॉन का मोबाइल ऐप होना जरूरी है. इसे एंड्रॉयड यूजर्स गूगल प्ले स्टोर और आईओएस यूजर्स ऐपल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. ऐप डाउनलोड हो जाने के बाद आप इसमें लॉगिन कर लें.

Amazon ऐप में लॉगिन हो जाने के बाद आपको इसके फन सेक्शन में जाना होगा. अगर आपको मेन्यू से फन सेक्शन नहीं मिल रहा है तो आप इसे सर्च बार में सर्च करके एक्सेस कर सकते हैं. इसके बाद आपको डेली क्विज के सेक्शन में जाना होगा. जहां पर आप पांच सवालों के सही जवाब देकर इनाम जीतने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं.

1. Which of these is an upcoming movie starring Vijay Deverakonda?

जवाब- Liger

2. Sadio Mane, who recently won his second African player of the year award, plays international football for which country?

जवाब- Senegal

3. On July 22, 2022 Dinesh Gunawardena took oath as the new Prime Minister of which country?

जवाब- Sri Lanka

4. Who are the nephews of this famous Disney character?

जवाब- Huey, Dewey and Louie

5. This is the flag of which country?

जवाब- North Macedonia