Realme 10 Pro Plus की पहली सेल आज, कम कीमत में मिलेगी कर्व्ड स्क्रीन, जानें दूसरी खासियत

Realme 10 Pro Plus First Sale: कंपनी ने हाल ही में Realme 10 Pro Plus को पेश किया है. आज इस फोन को पहली बार सेल के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा. इसकी सेल आज दोपहर 12 बजे से Flipkart के जरिए की जाएगी. यहां पर आपको इसके बारे में पूरी डिटेल्स बता रहे हैं.

Realme 10 Pro Plus की पहली सेल आज