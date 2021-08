Paralympics: डिस्कस थ्रो में योगेश ने भारत की झोली में डाला सिल्वर मेडल

टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत के योगेश कथुनिया ने डिस्कस थ्रो में सिल्वर मेडल जीत लिया है. वह पुरुषों के डिस्कस थ्रो 56 फाइनल में दूसरे स्थान पर रहे. सोमवार को उन्होंने अपने छठे और आखिरी प्रयास में (44.38 मीटर, सीजन बेस्ट) अपना सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया और पदक पर कब्जा कर लिया.

ब्राजील के बतिस्ता डॉस सैंटोस क्लॉडनी (45.25) ने इस स्पर्धा का गोल्ड मेडल जीता. क्यूबा के डियाज अल्दाना लियोनार्डो (43.36) तीसरे स्थान पर रहे.

दिल्ली के 24 साल के योगेश के सभी छह प्रयास इस प्रकार रहे x, 42.84, x, x, 43.55, 44.38.

#IND Yogesh Kathuniya has just bagged the #Silver medal in Men's Discus Throw F56 with a splendid 44.38m throw! #Paralympics #Tokyo2020 pic.twitter.com/L31eHp9JSl