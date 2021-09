पैरालंपिक में रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन जारी, हाई जंप में प्रवीण ने जीता सिल्वर मेडल, PM मोदी ने दी बधाई

टोक्यो पैरालंपिक में पैरा एथलीट प्रवीण कुमार ने सिल्वर मेडल जीता है. नोएडा के 18 साल के प्रवीण ने पुरुष हाई जंप टी44 वर्ग में 2.07 मीटर की कूद लगाई और वह दूसरे स्थान पर रहे. ग्रेट ब्रिटेन के ब्रूम-एडवर्ड्स जोनाथन (2.10 मीटर) ने स्वर्ण पदक पर कब्जा किया. स्पर्धा का ब्रॉन्ज मेडल पोलैंड के लेपियाटो मासिएजो (2.04 मीटर) ने जीता.

टोक्यो खेलों की ऊंची कूद में भारत के 4 पदक हो गए. इससे पहले ऊंची कूद की टी63 स्पर्धा में भारत के मरियप्पन थंगावेलु ने सिल्वर मेडल जीता था, जबकि शरद कुमार को कांस्य मिला. निषाद कुमार ने टी47 में एशियाई रिकॉर्ड के साथ रजत पदक जीता था.

Absolutely stellar performance by Praveen Kumar to win 🥈 for #IND at #Tokyo2020 #Paralympics With confidence and determination Praveen takes India's 🏅 tally to 1️⃣1️⃣ Praveen also set a new Asian Record with the jump of 2.07m👏 🇮🇳 is extremley proud of you! #Cheer4India pic.twitter.com/uQBJgaGUK1

मौजूदा पैरालंपिक में भारत ने अब तक 11 पदक जीत लिये हैं. भारत के खाते में अब 2 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य पदक हैं. यह पैरालंपिक के इतिहास में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है. रियो पैरालंपिक (2016) में भारत ने 2 स्वर्ण सहित 4 पदक जीते थे.

Proud of Praveen Kumar for winning the Silver medal at the #Paralympics. This medal is the result of his hard work and unparalleled dedication. Congratulations to him. Best wishes for his future endeavours. #Praise4Para