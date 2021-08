Tokyo Olympics: अर्जेंटीना को मात नहीं दे सकीं भारत की बेटियां, अब ग्रेट ब्रिटेन से ब्रॉन्ज के लिए होगी टक्कर

भारतीय महिला हॉकी टीम का पहली बार ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने का सपना चकनाचूर हो गया है. बुधवार को खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में भारत को अर्जेंटीना ने 2-1 से मात दी. भारत के लिए गुरजीत कौर ने दूसरे मिनट में एकमात्र गोल किया. वहीं, अर्जेंटीना के लिए कप्तान मारिया बैरियोन्यूवो (18वें और 36वें मिनट) ने दोनों गोल दागे. अब कांस्य पदक के लिए शुक्रवार को भारत का मुकाबला ग्रेट ब्रिटेन से होगा.

पहला क्वार्टर पूरी तरह भारतीय टीम के नाम रहा. मैच के दूसरे ही मिनट में भारत को पेनल्टी कॉर्नर मिल गया, जिसे ड्रैग फ्लिकर गुरजीत कौर ने गोल में तब्दील कर भारत को 1-0 से बढ़त दिला दी. इसके बाद आठवें मिनट में अर्जेंटीनी टीम को‌ भी पेनल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन भारतीय रक्षापंक्ति ने इस मौके को नाकाम कर दिया.

A spirited performance from the Indian Women's Team but we go down fighting against Argentina. 💔#ARGvIND #HaiTayyar #IndiaKaGame #Tokyo2020 #TeamIndia #TokyoTogether #StrongerTogether #HockeyInvites #WeAreTeamIndia #Hockey pic.twitter.com/PsJZhyjwnQ