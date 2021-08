ब्रॉन्ज मेडल विजेता टीम में शामिल पंजाब के प्रत्येक खिलाड़ी को 1 करोड़ रुपये का पुरस्कार

पंजाब सरकार ने गुरुवार को घोषणा की कि वे टोक्यो ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम में शामिल राज्य के प्रत्येक खिलाड़ी को एक करोड़ रुपये का नकद पुरस्कार देंगे. पंजाब के खेल मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी ने भारत के कांस्य पदक के प्लेऑफ में जर्मनी को 5-4 से हराने के बाद यह घोषणा की.

सोढ़ी ने ट्वीट किया, ‘भारतीय हॉकी के लिए इस एतिहासिक दिन मुझे यह घोषणा करते हुए खुश है कि (टीम में शामिल) पंजाब के प्रत्येक खिलाड़ी को एक करोड़ रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा. हम आपकी वापसी का इंतजार करेंगे और ओलंपिक में पदक का जश्न मनाएंगे.’

कप्तान मनप्रीत सिंह सहित पंजाब के 8 खिलाड़ी भारतीय पुरुष हॉकी टीम के सदस्य हैं. पंजाब के अन्य खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह, रूपिंदर पाल सिंह, हार्दिक सिंह, शमशेर सिंह, दिलप्रीत सिंह, गुरजंत सिंह और मनदीप सिंह हैं.

On this historic day for #IndianHockey I am delighted to announce a cash award of Rs 1crore each to players 4m #Punjab



We await ur return to celebrate the much deserving medal in #Olympics #Cheer4India #Tokyo2020 #IndvsGer #Hockey #IndianHockeyTeam@capt_amarinder @Media_SAI https://t.co/VJ8eiMu1up