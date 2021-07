Tokyo Olympics: भारतीय हॉकी टीम का बेहतरीन आगाज, न्यूजीलैंड को 3-2 से दी मात

भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपने ओलंपिक अभियान का शानदार आगाज किया है. शनिवार को गुप-ए के अपने पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 3-2 से मात दी. टीम इंडिया की इस जीत के हीरो हरमनप्रीत सिंह रहे, जिन्होंने सबसे ज्यादा दो गोल किए. भारत के लिए हरमनप्रीत (26वें और 33वें मिनट) के अलावा रूपिंदर पाल सिंह (10 वें मिनट) ने गोल दागे. वहीं, न्यूजीलैंड की ओर से केन रसेल (6वें) और स्टीफन जेनेस (43वें मिनट) ने गोल किए.

न्यूजीलैंड के लिए मुकाबले की शानदार रही ,जब केन रसेल ने छठे मिनट में पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील कर टीम को 1-0 से बढ़त दिला दी. इसके बाद मैच के दसवें में ही मिनट में रूपिंदर पाल ने पेनल्टी स्ट्रोक पर गोल दागकर भारत को 1-1 की बराबरी दिला दी. गोल खाने के बाद कीवी टीम ने आक्रामक खेल दिखाते हुए लगातार चार पेनल्टी कॉर्नर हासिल किए, लेकिन वह भारतीय डिफेंस को भेद नहीं पाई.

WHAT A START! 🥳



The #MenInBlue go past the New Zealand barrier to register their first win of #Tokyo2020. 🇮🇳#NZLvIND #HaiTayyar #IndiaKaGame #TokyoTogether #StrongerTogether #HockeyInvites pic.twitter.com/j8mWIMOpCN