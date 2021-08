Olympic Medalist: मेरा नहीं, पूरे देश का है मेडल... सम्मान समारोह में बोले गोल्डन ब्वॉय नीरज चोपड़ा

अशोका होटल में सम्मान समारोह चल रहा है. खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा कि ये शाम ओलंपिक में भारत का नाम बढ़ाने वाले खिलाड़ियों की शाम है. मैं सभी पदक विजेताओं को 135 करोड़ लोगों की तरफ़ से बधाई देता हूं. नीरज चोपड़ा आपने मेडल ही नहीं दिल भी जीता है. हमारे खिलाड़ियों का अगले ओलंपिक में और बेहतर प्रदर्शन होगा. हम आपके के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, हर चीजें आपको बेहतर से बेहतर मुहैया कराएंगे.

From Neeraj Chopra, Bajrang Punia, Lovlina to others, all our athletes represent a new India. They are 'New Heroes of a 'New India'... We will ensure that all possible (sports) facilities are arranged from our end: Union Sports Minister Anurag Thakur pic.twitter.com/eNEhjBqjPf