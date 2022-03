Russia-Ukraine: रूसी हमले से बचकर फाइनल में पहुंची टेनिस स्टार, बोलीं- हम मजबूत, देश के लिए जीतूंगी

रूसी हमले के कारण यूक्रेन में तबाही मची हुई है. ऐसे में लोग यूक्रेन छोड़कर भागने को मजबूर हो रहे हैं. इसी बीच पिछले हफ्ते ही एक यूक्रेनी टेनिस स्टार डायाना यास्ट्रेमस्का (Dayana Yastremska) भी देश छोड़कर भाग गई थीं. अब उन्होंने एक हफ्ते के अंदर ही खेल में शानदार सफलता हासिल की है.

डायना यूक्रेन छोड़ने के बाद सीधे फ्रांस पहुंची, जहां उन्हें 26 फरवरी से शुरू हुए लियॉन WTA टेनिस टूर्नामेंट खेलना था. इस टूर्नामेंट में डायना ने धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल मुकाबले में बड़ा उलटफेर किया है.

Another win for 🇺🇦💙💛 Into the finals 💙💛 pic.twitter.com/xKCYgJW4gn