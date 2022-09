Rafael Nadal, US Open 2022: राफेल नडाल ने अपनी ही नाक पर मारा रैकेट, बहने लगा खून, देखें VIDEO

Rafael Nadal, US Open 2022: स्पेन के टेनिस स्टार राफेल नडाल का इन दिनों यूएस ओपन 2022 में शानदार सफर जारी है. उन्होंने दूसरे राउंड में शानदार जीत दर्ज की. मगर इसी दौरान नडाल एक दुर्घटना का शिकार हो गए. इसकी वजह से उनकी नाक पर चोट लग गई.

दरअसल, नडाल शुक्रवार (2 सितंबर) को साल के आखिरी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट यूएस ओपन में अपना दूसरा राउंड का मैच खेलने उतरे थे. उनका सामना इटली के फैबियो फोगनिनी से था. इसी मैच में गलती से नडाल का रैकेट उनकी नाक पर ही लग गया, जिससे नाक से खून बहने लगा.

नडाल ने चार सेट तक चले मैच को जीत लिया

अच्छी बात यह रही कि नडाल को जब चोट लगी, तब उन्होंने लगभग मैच जीत ही लिया था. दरअसल, नडाल ने पहला सेट 2-6 से गंवा दिया था. इसके बाद अगले तीन सेट में वापसी की और 6-4, 6-2, 6-1 से आखिरी तीन सेट जीतते हुए मैच अपने नाम कर लिया.

इस बीच चौथे सेट में गलती से उन्होंने एक शॉट बचाने के प्रयास में अपने ही रैकेट से नाक पर चोट लगा दी. इससे उनकी नाक से खून बहने लग गया था. हालांकि कोर्ट में नडाल की नाक पर पट्टी की गई. इसके बाद उन्होंने चौथा सेट भी खेला और मैच जीत लिया.

Rafael Nadal had himself a self-inflicted mishap on the court that led him to a bleeding nose 😲



(via @usopen)pic.twitter.com/I82bEL721A