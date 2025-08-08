जब ‘ताल’ की लय में सानिया का अंदाज घुल जाए… तो वक्त भी थिरकने लगता है

जब सानिया मिर्जा टेनिस कोर्ट पर होती थीं, उनके फोरहैंड से बॉल नहीं, बिजली निकलती थी... अब रिटायरमेंट के बाद भी वह थमी नहीं हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने 'क्रिंज, लेकिन कूल' अंदाज से तहलका मचा दिया है. सानिया ने हाल में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह एक बॉलीवुड गाने पर अलग ही अंदाज में छा गई हैं.

38 साल की सानिया मिर्जा- टेनिस कोर्ट की वो चैम्पियन, जिसने दुनिया को अपने दमदार शॉट्स और अडिग हौसले से प्रभावित किया. लेकिन आज उनके हाथ में रैकेट नहीं है, न ही सामने कोई प्रतिद्वंद्वी खड़ा है. आज वो दोस्तों के बीच, बचपन की मस्ती में डूबी हुई हैं.

सानिया को इस वीडियो में 1999 की फिल्म 'ताल' के मशहूर गाने 'कहीं आग लगे लग जावे, कहीं नाग डसे-डस जावे, इस टूटे दिल की पीड़ सही ना जाए...' पर थरकती गर्ल-गैंग के साथ देखा जा सकता है.

एआर रहमान की धुन का जादू, आशा भोसले की आवाज का कमाल और ऐश्वर्या राय का वह आइकॉनिक डांस- जिसने इस गाने को यादों में हमेशा के लिए बसा दिया... लेकिन सानिया ने इसे अपने अंदाज में पेश किया- बिना परफेक्शन, बिना दिखावा...बस बेफिक्र मस्ती के साथ.

Advertisement

धुन शुरू होते ही जैसे वक्त ने पीछे की तरफ दौड़ लगा दी हो... चेहरे पर वही बेफिक्र मुस्कान, आंखों में वही चमक, जो कभी कोर्ट पर जीत के बाद दिखती थी. कदम ताल में कभी ताल से बाहर, तो कभी एकदम सटीक... लेकिन यही तो असली जिंदगी है, जहां परफेक्ट होना जरूरी नहीं, बस सच्चा होना जरूरी है.

और फिर आता है उनका कैप्शन -“Because cringe is the new cool”.यानी, 'हां, पता है ये थोड़ा अजीब है, लेकिन मजा आ रहा है… और आजकल यही है.असली कूल. सानिया की यह रील महज एक डांस नहीं, बल्कि एक संदेश है- जिंदगी हर पल परफेक्ट होने की मांग नहीं करती. असली खुशी तो तब है, जब हम हंसते हुए अपनी कमियों को भी गले लगा लें.

इस पल में कोई मेडल, कोई ट्रॉफी, कोई रिकॉर्ड मायने नहीं रखता- मायने रखता है वो हंसी, जो दिल की गहराइयों से निकलकर चेहरे पर फैल जाती है.वो हंसी, जो याद दिलाती है कि जिंदगी सिर्फ उपलब्धियों से नहीं, बल्कि उन लम्हों से बनती है, जो हमें इंसान बनाए रखते हैं.

शायद यही वजह है कि मुश्किल दौर से गुजर चुकीं सानिया अब जिंदगी को नए अंदाज में जी रही हैं. जब तलाक ने उनकी जिंदगी में दर्द और खालीपन भर दिया था, तब सानिया ने खुद को संभाला, टूटे हुए सपनों को समेटा और मुस्कुराकर आगे बढ़ने का हौसला पाया.

Advertisement

सानिया मिर्जा आमतौर पर इस तरह की मजेदार और बेफिक्र क्लिप्स कम ही साझा करती हैं, लेकिन इस बार उनका ‘क्रिंज, लेकिन कूल’ अंदाज उनके चाहने वालों के दिलों को पूरी तरह जीत गया है. खास बात उनका कैप्शन है- “क्योंकि अब Cringe ही नया चलन है.”

---- समाप्त ----