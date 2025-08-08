scorecardresearch
 

Feedback

जब ‘ताल’ की लय में सानिया का अंदाज घुल जाए… तो वक्त भी थिरकने लगता है

टेनिस की महान खिलाड़ी सानिया मिर्जा अब रिटायरमेंट के बाद भी सोशल मीडिया पर अपनी बेफिक्र और मजेदार झलक दिखा रही हैं. हाल ही में उन्होंने 1999 के बॉलीवुड गीत 'ताल' पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उनका ‘क्रिंज, लेकिन कूल’ अंदाज सामने आया, यह वीडियो उनकी जिंदगी के नए दौर का प्रतीक है, जहां वे परफेक्शन से ज्यादा सच्चाई और मस्ती को तरजीह देती हैं.

Advertisement
X
सानिया मिर्जा रिटायरमेंट के बाद भी सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. (Instagram (@mirzasaniar)
सानिया मिर्जा रिटायरमेंट के बाद भी सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. (Instagram (@mirzasaniar)

जब सानिया मिर्जा टेनिस कोर्ट पर होती थीं, उनके फोरहैंड से बॉल नहीं, बिजली निकलती थी... अब रिटायरमेंट के बाद भी वह थमी नहीं हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने 'क्रिंज, लेकिन कूल' अंदाज से तहलका मचा दिया है. सानिया ने हाल में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह एक बॉलीवुड गाने पर अलग ही अंदाज में छा गई हैं.

38 साल की सानिया मिर्जा- टेनिस कोर्ट की वो चैम्पियन, जिसने दुनिया को अपने दमदार शॉट्स और अडिग हौसले से प्रभावित किया. लेकिन आज उनके हाथ में रैकेट नहीं है, न ही सामने कोई प्रतिद्वंद्वी खड़ा है. आज वो दोस्तों के बीच, बचपन की मस्ती में डूबी हुई हैं.

सानिया को इस वीडियो में 1999 की फिल्म 'ताल' के मशहूर गाने 'कहीं आग लगे लग जावे, कहीं नाग डसे-डस जावे, इस टूटे दिल की पीड़ सही ना जाए...' पर थरकती गर्ल-गैंग के साथ देखा जा सकता है.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sania Mirza (@mirzasaniar)

सम्बंधित ख़बरें

Anaya Bangar
साड़ी की रेशमी चमक, लहराती जुल्फें... अनाया बांगड़ का 'Poo बनी Parvati' अवतार देखा क्या? 
Aryna Sabalenka.
कभी लगा था बैन, अब टॉपलेस हुई ये स्टार मह‍िला ख‍िलाड़ी... जीत चुकी है वर्ल्ड लेवल के ख‍िताब  
shoaib malik news
Shoaib Malik दूसरी बार पापा बनने वाले हैं  
sania mirza
SRK या अक्षय, सानिया मिर्जा का कौन पसंदीदा एक्टर? 
सानिया मिर्जा, कपिल शर्मा
कपिल बने सास, सानिया को बनाया बहू, जहरीली चाय पिलाकर ल‍िया बदला, मजेदार है वीड‍ियो  

एआर रहमान की धुन का जादू, आशा भोसले की आवाज का कमाल और  ऐश्वर्या राय का वह आइकॉनिक डांस- जिसने इस गाने को यादों में हमेशा के लिए बसा दिया... लेकिन सानिया ने इसे अपने अंदाज में पेश किया- बिना परफेक्शन, बिना दिखावा...बस बेफिक्र मस्ती के साथ.

Advertisement

धुन शुरू होते ही जैसे वक्त ने पीछे की तरफ दौड़ लगा दी हो... चेहरे पर वही बेफिक्र मुस्कान, आंखों में वही चमक, जो कभी कोर्ट पर जीत के बाद दिखती थी. कदम ताल में कभी ताल से बाहर, तो कभी एकदम सटीक... लेकिन यही तो असली जिंदगी है, जहां परफेक्ट होना जरूरी नहीं, बस सच्चा होना जरूरी है.

और फिर आता है उनका कैप्शन -“Because cringe is the new cool”.यानी, 'हां, पता है ये थोड़ा अजीब है, लेकिन मजा आ रहा है… और आजकल यही है.असली कूल. सानिया की यह रील महज एक डांस नहीं, बल्कि एक संदेश है- जिंदगी हर पल परफेक्ट होने की मांग नहीं करती. असली खुशी तो तब है, जब हम हंसते हुए अपनी कमियों को भी गले लगा लें.

इस पल में कोई मेडल, कोई ट्रॉफी, कोई रिकॉर्ड मायने नहीं रखता- मायने रखता है वो हंसी, जो दिल की गहराइयों से निकलकर चेहरे पर फैल जाती है.वो हंसी, जो याद दिलाती है कि जिंदगी सिर्फ उपलब्धियों से नहीं, बल्कि उन लम्हों से बनती है, जो हमें इंसान बनाए रखते हैं.

शायद यही वजह है कि मुश्किल दौर से गुजर चुकीं सानिया अब जिंदगी को नए अंदाज में जी रही हैं. जब तलाक ने उनकी जिंदगी में दर्द और खालीपन भर दिया था, तब सानिया ने खुद को संभाला, टूटे हुए सपनों को समेटा और मुस्कुराकर आगे बढ़ने का हौसला पाया.

Advertisement

सानिया मिर्जा आमतौर पर इस तरह की मजेदार और बेफिक्र क्लिप्स कम ही साझा करती हैं, लेकिन इस बार उनका ‘क्रिंज, लेकिन कूल’ अंदाज उनके चाहने वालों के दिलों को पूरी तरह जीत गया है. खास बात उनका कैप्शन है- “क्योंकि अब Cringe ही नया चलन है.”

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement