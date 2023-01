Rohan Bopanna Indian Tennis Player: फैन ने बोपन्ना की वाइफ को बताया सबसे खूबसूरत महिला, दिल जीत लेगा प्लेयर का रिएक्शन

भारतीय टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना को ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023 के मिक्स्ड डबल्स इवेंट के फाइनल मुकाबले में हार झेलनी पड़ी थी. रोहन बोपन्ना और उनकी जोड़ीदार सानिया मिर्जा को खिताबी मुकाबले में ब्राजील की लुइसा स्टेफनी और राफेल माटोस की जोड़ी ने 7-6, 6-2 से हरा दिया. हार के साथ ही सानिया मिर्जा की अपने आखिरी ग्रैंड स्लैम में खिताब जीतने की उम्मीदें टूट गईं.

ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023 के दौरान रोहन बोपन्ना को चीयर करने उनकी वाइफ सुप्रिया अन्नैया भी मेलबर्न में मौजूद रहीं. सुप्रिया की मैच देखते हुए तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं. सुप्रिया को लेकर एक महिला फैन ने पूछा, 'क्या ये बोपन्ना की वाइफ हैं? क्या मैंने अबतक की सबसे खूबसूरत महिला को देखा है?

