T20 WC: शमी के सपोर्ट में ट्रोलर्स पर भड़के कोहली, कहा- धर्म के आधार पर किसी को निशाने पर लेना गलत

T20 WC: टी-20 वर्ल्डकप में न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले मैच से पहले कप्तान विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. पाकिस्तान से हार के बाद मोहम्मद शमी की हुई ऑनलाइन ट्रोलिंग के मुद्दे पर विराट कोहली यहां भड़के हुए नज़र आए. कप्तान विराट कोहली ने कहा कि हमारा ध्यान बाहर के ड्रामे पर नहीं है, हम पूरी तरह से मैच पर फोकस कर रहे हैं. विराट बोले कि किसी को भी धर्म के आधार पर निशाने पर लेना पूरी तरह गलत है.



कप्तान विराट कोहली ने कहा कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर हैं जो अपनी पहचान छिपाकर इस तरह की हरकत करते हैं, आज के वक्त में ये रेगुलर हो गया है. ये इनकी जिंदगी का सबसे निचला स्तर है, जब वो किसी को इस तरह से परेशान करते हैं. हम अपने ड्रेसिंग रूम में माहौल को सही रखते हैं और अपने खिलाड़ियों को साथ रखते हैं. बाहर जो भी ड्रामा खड़ा किया गया, वो पूरी तरह से उनकी गलतियों को दिखाता है.

Attacking someone over religion is most pathetic: Virat Kohli on online trolling of Mohammed Shami