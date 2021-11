ड्रेसिंग रूम में हुआ केक अटैक... तूफानी जीत के बाद कोहली ने ऐसे मनाया बर्थडे

टी20 वर्ल्ड कप 2021 में भारतीय टीम ने स्कॉटलैंड को आठ विकेट से हराकर कैप्टन कोहली को बर्थडे पर शानदार तोहफा दिया. लगातार दूसरी जीत दर्ज करने के बाद भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें अब भी बरकरार हैं. गौरतलब है कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ हार झेलनी वाली विराट ब्रिगेड ने पिछले मुकाबले में अफगानिस्तान को भी करारी शिकस्त दी थी.

स्कॉटलैंड के खिलाफ जीत के बाद विराट कोहली का जन्मदिन काफी शानदार तरीके से सेलिब्रेट किया गया. विराट का यह वीडियो वायरल हो गया है, उनके चेहरे पर केक लगा हुआ दिख रहा है. साथ ही, उनके सिर पर भी केक का टुकड़ा दिख रहा है. वीडियो में वरुण चक्रवर्ती, ईशान किशन और ऋषभ पंत को भी जश्न मनाते हुए देखा जा सकता है.

विराट कोहली ने मैच खत्म होने के बाद अपने बर्थडे को लेकर कहा था, 'अब मैं उस दौर से बाहर आ गया हूं. मेरी पत्नी और बेटी यहां हैं और वही मेरे लिए काफी है. यहां परिवार का होना अपने में एक आशीर्वाद है.

Cake, laughs and a win! 🎂 😂 👏#TeamIndia bring in captain @imVkohli's birthday after their superb victory in Dubai. 👍 👍 #T20WorldCup #INDvSCO pic.twitter.com/6ILrxbzPQP