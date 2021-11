T20 WC: नामीबिया के खिलाफ ब्लैक बैंड पहनकर खेली टीम इंडिया, ऋषभ पंत के दिवंगत कोच को श्रद्धांजलि

टी-20 वर्ल्डकप में टीम इंडिया ने सोमवार को नामीबिया के खिलाफ मैच खेला. इस वर्ल्डकप में भारतीय टीम का ये आखिरी मैच था. इस दौरान भारतीय टीम हाथ में ब्लैक बैंड बांधकर खेलने उतरी. हाल ही में क्रिकेट के मशहूर कोच तारक सिन्हा का निधन हुआ है, टीम इंडिया ने उन्हीं के सम्मान में ऐसा किया.



तारक सिन्हा भारतीय क्रिकेट के कई बड़े खिलाड़ियों के कोच रहे हैं. ऋषभ पंत, शिखर धवन, आशीष नेहरा समेत कई खिलाड़ी उनके ही शिष्य रहे हैं.



बीसीसीआई की ओर से बयान जारी किया गया कि द्रोणाचार्य अवॉर्डी श्री तारक सिन्हा के सम्मान में भारतीय टीम ब्लैक आर्म-बैंड पहनकर उतरी है, जिनका शनिवार को निधन हो गया था.

#TeamIndia is wearing black armbands today to pay their tributes to Dronacharya Awardee and widely respected coach Shri Tarak Sinha, who sadly passed away on Saturday. #T20WorldCup #INDvNAM pic.twitter.com/U2LHEtsuN9



लंबी बीमारी के बाद शनिवार को तारक सिन्हा ने 71 साल की उम्र में आखिरी सांस ली. अगर तारक सिन्हा के शिष्यों की बात करें तो उनमें सुरिंदर खन्ना, मनोज प्रभाकर, अजय शर्मा, अतुल वासन, संजीव शर्मा जैसे बड़े खिलाड़ी भी शामिल रहे, जिन्होंने दिल्ली क्रिकेट के साथ-साथ नेशनल टीम में नाम रोशन किया.

My mentor, coach, motivator, my biggest critic and my greatest fan. You took care of me like your son, I am devastated.💔 You will always be with me whenever I walk out onto the field. My heartfelt condolences & prayers. May your soul rest in peace, Tarak sir. 🕊️🙏 pic.twitter.com/kLE7qlKMXK