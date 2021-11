T20 WC: विदाई पर बोले रवि शास्त्री- हमने हर टीम को घर में जाकर हराया, राहुल द्रविड़ पर दिया ये बयान

T20 WC: टी-20 वर्ल्डकप में सोमवार को भारतीय टीम अपना आखिरी मैच खेल रही है. रवि शास्त्री का बतौर भारतीय टीम के कोच भी ये आखिरी मैच ही है. ऐसे में रवि शास्त्री ने इस मैच से पहले अपने करियर पर बात की. उन्होंने कहा कि अपने कार्यकाल में उन्होंने दुनिया की बेस्ट टीम तैयार की है, जिसने हर टीम को उनके घर पर जाकर हराया है.

अपने कोचिंग कार्यकाल पर रवि शास्त्री ने कहा, ‘ये सफर काफी शानदार रहा, जब मैंने ये काम संभाला तब सोचा था कि बदलाव लाना है और शायद वो आ चुका है. कभी-कभी जिंदगी में सिर्फ ये मायने नहीं रखता है कि आपने क्या हासिल किया, ये भी जरूरी है कि आप कहां से आए हो. पिछले पांच साल में टीम इंडिया ने जो हासिल किया है, वह शानदार है.’

रवि शास्त्री ने आगे कहा कि हमारी टीम ने हर फॉर्मेट में बेहतरीन परफॉर्म किया और क्रिकेट के इतिहास की सबसे बेस्ट टीम बनकर साबित हुई. हमने हर फॉर्मेट में अच्छा किया, लेकिन टेस्ट मैच में दुनियाभर में जाकर जीत हासिल करना सबसे खास रहा. हमने हर टीम को हराया है, हर फॉर्मेट में हराया और खास बात है कि उनके घर पर जाकर हराया है.

Set to end his tenure as Head Coach, @RaviShastriOfc heaps praise on #TeamIndia for what it has accomplished over the last few years. 👏 👏#T20WorldCup pic.twitter.com/9o5MxhkAFw