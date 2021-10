Pakistan vs New Zealand T20 WC: न्यूजीलैंड को हरा बाबर गदगद, जानें किसे दिया जीत का क्रेडिट

पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने आईसीसी टी20 विश्व कप के सुपर-12 चरण के ग्रुप-दो मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत का श्रेय टीम के ऑलराउंड प्रदर्शन को दिया. तेज गेंदबाज हारिस रऊफ (22 रन देकर 4 विकेट) के करियर की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी से न्यूजीलैंड को 8 विकेट पर 134 रनों पर रोकने के बाद पाकिस्तान ने 8 गेंदें शेष रहते पांच विकेट पर 135 रन बनाकर जीत दर्ज की.

सलामी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान (33), अनुभवी शोएब मलिक (20 गेंद में नाबाद 26) और आसिफ अली (12 गेंद में नाबाद 27) ने टीम को लक्ष्य तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. इससे पहले स्पिनरों इमाद वसीम (24 रन पर 1 विकेट) और मोहम्मद हफीज (16 रन पर 1 विकेट) तथा तेज गेंदबाज शाहीन शाह आफरीदी (21 रन पर 1 विकेट) ने रऊफ का अच्छा साथ निभाया.

Alhumdulillah, 2/2. What an amazing display of bowling, fielding and batting against a quality side! The best part is the entire team chipping in and playing their roles in the victory of Pakistan. More prayers needed as all eyes set on the next game. 👊🙌 pic.twitter.com/kbbFeUDsQh