T20 WC: लॉकी फर्ग्यूसन वर्ल्ड कप से हुए बाहर, NZ ने मुंबई के इस खिलाड़ी को किया शामिल

टी20 वर्ल्ड कप 2021 में अपने अभियान की शुरुआत करने से पहले ही न्यूजीलैंड की टीम को तगड़ा झटका लगा है. टीम के तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन पिंडली की चोट के चलते पूरे वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं. फर्ग्यूसन के बाहर होने के बाद एडम मिल्ने को कीवी टीम में शामिल किया गया है. हालांकि, मिल्ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के तकनीकी समिति से रिप्लेसमेंट की मंजूरी मिलने तक खेलने के लिए अनुपलब्ध रहेंगे.

न्यूजीलैंड क्रिकेट की मीडिया विज्ञप्ति के अनुसार फर्ग्यूसन ने मंगलवार रात प्रशिक्षण के बाद अपनी दाईं पिंडली में जकड़न महसूस की. इसके बाद एमआरआई स्कैन में ग्रेड टू टियर का पता चला, जिससे उबरने में तीन से चार हफ्ते का समय लगेगा.'

न्यूजीलैंड के मुख्य कोच गैरी स्टीड ने कहा, 'टूर्नामेंट की पूर्व संध्या पर लॉकी के साथ ऐसा होना वास्तव में हमारे लिए दुखद बात है और वास्तव में पूरी टीम उनके लिए फीलिंग महसूस कर रही है.'

