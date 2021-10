T20 WC: सुपर-12 मुकाबलों में फैंस के बैठने के लिए स्पेशल सुविधा, AUS-SA मैच में दिखा नजारा

T20 WC, Aus Vs SA: टी-20 वर्ल्डकप के सुपर-12 राउंड की शुरुआत शनिवार को हो गई. इस राउंड का पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया. मैच के दौरान ग्राउंड में दर्शकों के बैठने के लिए एक नई तरह की व्यवस्था की गई है.

साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये मुकाबला अबुधाबी में खेला गया, यहां जहां स्टैंड्स में ग्राउंड जैसी ही जगह है. वहां पर अलग-अलग फेंसिंग बॉक्स बनाए गए हैं. इन बॉक्स में साथ में आए लोग रुक सकते हैं.

कोरोना संकट को देखते हुए ये फैसला लिया गया है, ताकि जो भी दर्शक सिर्फ अपने परिवार के साथ रहना चाहता है और आराम के साथ मैच का लुत्फ लेना चाहता है वो यहां बैठ सकता है. कई ग्राउंड में इस तरह की सुविधा होती है, जहां लोग आराम करते हुए मैच देखते हैं.

सोशल मीडिया पर भी इस खास व्यवस्था की तस्वीर वायरल हो रही है. लोगों को तरीका काफी पसंद आया है, जबकि कुछ लोगों ने सवाल किए हैं कि आखिर ऐसे-कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सकता है.

