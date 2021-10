T20 World Cup: बांग्लादेश की सुपर-12 में पहुंचने की उम्मीदें बरकरार, ओमान को मात दी

बांग्लादेश ने टी20 विश्व कप के पहले राउंड के ग्रुप बी के मैच ओमान को 26 रनों से हराकर सुपर-12 में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को बनाए रखा है. बांग्लादेश की टीम 20 ओवरों में 153 रन पर ऑलआउट हो गई, लेकिन उसने इस लक्ष्य का शानदार तरीके से बचाव करते हुए ओमान को 9 विकेट पर 127 रन ही बनाने दिए.

अपने पहले मैच में स्कॉटलैंड के खिलाफ हार का सामना करने के बाद बांग्लादेश को टूर्नामेंट में बने रहने के लिए यह मुकाबला जीतना जरूरी था. इस जीत के बाद ग्रुप की तालिका में बांग्लादेश दो मैचों में एक जीत और एक हार के साथ तीसरे स्थान पर है. ओमान के नाम भी एक जीत और एक हार है, लेकिन बेहतर नेट रन रेट से टीम दूसरे पायदान पर है. स्कॉटलैंड की टीम दो मैचों दो जीत से शीर्ष पर है और सुपर-12 में उसकी जगह लगभग पक्की है.

