Shoaib Akhtar: ‘आप शो छोड़कर चले जाएं’, एंकर से भिड़ने के बाद शोएब अख्तर ने LIVE TV पर दिया इस्तीफा, Video

Shoaib Akhtar: टी-20 वर्ल्डकप की शुरुआत जब से हुई है पाकिस्तान क्रिकेट टीम लगातार सुर्खियों में बनी हुई है. पाकिस्तान ने अपने पहले मुकाबले में भारत को हराया, उसके बाद पूर्व क्रिकेटर लगातार टीवी पर छाए हुए हैं. पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर के साथ पाकिस्तानी टीवी पर कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने लाइव ही अपना इस्तीफा सौंप दिया. शोएब ने कहा कि मेरे साथ जिस तरह का बर्ताव किया गया है, वह बर्दाश्त करने लायक नहीं है.

दरअसल, पाकिस्तान के पीटीवी पर शोएब अख्तर अन्य कई पूर्व क्रिकेटर्स के साथ डिबेट में हिस्सा ले रहे थे. इस बहस में शोएब अख्तर, विवियन रिचर्ड्स, सना मीर के अलावा कई अन्य पूर्व क्रिकेटर मौजूद रहे. जबकि शो की मेज़बानी मशहूर एंकर डॉ. नौमान कर रहे थे. इसी दौरान डॉ. नौमान ने कुछ ऐसा कहा जिसपर शोएब अख्तर बुरा मान गए और बाद में पीटीवी से इस्तीफे का ऐलान कर दिया.



क्या हुआ था टीवी शो पर?



शोएब अख्तर इस डिबेट में शाहीन शाह आफरीदी, हारिस रऊफ को लेकर कुछ प्वाइंट रख रहे थे. इसी बीच डॉ. नौमान ने शोएब अख्तर से कहा कि आप कुछ बेरुखी से बात कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप ओवर स्मार्ट बन रहे हैं, तो आप जा सकते हैं. इसी के बाद शोएब अख्तर ने कहा कि इस बात को यहीं खत्म करें, मैं आपके खिलाफ कुछ नहीं कह रहा था जो मुद्दा था उसपर बात कर रहा था.

लेकिन इसके बाद शोएब अख्तर नहीं रुके और उन्होंने लाइव टीवी पर ही अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया. शोएब अख्तर ने कहा कि मैं पीटीवी से रिज़ाइन कर रहा हूं, जिस तरह से मेरे साथ नेशनल टीवी पर व्यवहार किया गया, मुझे नहीं लगता कि मुझे यहां रहना चाहिए. इसी के बाद शोएब अख्तर लाइव टीवी पर शो छोड़कर चले गए.





शोएब अख्तर ने बाद में क्या कहा?



इस पूरे किस्से के बाद शोएब अख्तर ने कहा कि मैंने डॉ. नौमान से माफी मांगने को कहा था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. विदेशी खिलाड़ियों के सामने मेरे साथ इस तरह का व्यवहार किया गया, जो मेरे लिए काफी बुरा था. मैं एक नेशनल स्टार हूं, लेकिन जिस तरह से कहा गया वो पूरी तरह से गलत था. शोएब अख्तर ने कहा कि विवियन रिचर्ड्स और डेविड गोवर के सामने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया गया था, जो बिल्कुल ठीक नहीं है.

Multiple clips are circulating on social media so I thought I shud clarify. pic.twitter.com/ob8cnbvf90