T20 WC: 'काश हम...', NZ के खिलाफ मैच के लिए अश्विन ने AFG को कहा गुडलक

T20 WC: टी-20 वर्ल्डकप में टीम इंडिया का शुक्रवार को स्कॉटलैंड के साथ मुकाबला है. इससे पहले भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने मीडिया से बात की और कहा कि हम आने वाले मैच में बेहतरीन प्रदर्शन के इरादे से उतरेंगे. भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने के चांस पर अश्विन ने कहा कि अब काफी कुछ अफगानिस्तान पर ही निर्भर है.

रविचंद्रन अश्विन ने कहा कि उनकी टीम और कोच सेमीफाइनल के क्वालिफिकेशन के बारे में चर्चा करने की बजाय अपने दोनों मैच जीतने के बारे में ध्यान दे रहे हैं.

बता दें कि सुपर-12 में भारत ने अपनी पहली जीत बुधवार को अफ़ग़ानिस्तान के खिलाफ 66 रनों से दर्ज की थी. इसके बावजूद भी पाकिस्तान और न्यूज़ीलैंड से मिली हार के कारण उनपर विश्व कप से बाहर होने का संकट मंडरा रहा है.

💬 💬 Everything that I wanted to execute fell in place.@ashwinravi99 speaks about his bowling performance against Afghanistan. 👍#TeamIndia #T20WorldCup pic.twitter.com/LT8rNqGdUG