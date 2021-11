T20 WC IND vs SCOT: 'अगर-मगर’ के फेर में टीम इंडिया... 'बर्थडे ब्वॉय' कोहली दिला पाएंगे बड़ी जीत?

टी20 वर्ल्ड कप के सुपर-12 चरण के ग्रुप-2 में शुक्रवार को भारत और स्कॉटलैंड की टीमें आमने-सामने होंगी. सेमीफाइनल के लिए ‘अगर-मगर’ के फेर में फंसी भारतीय टीम एक और ‘करो या मरो’ के मैच में बड़े अंतर से जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी. दुबई में यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा.

कप्तान के तौर पर अपना आखिरी टी20 वर्ल्ड कप खेल रहे विराट कोहली का आज (5 नवंबर) जन्मदिन भी है. वह 33 साल के हो गए. दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में शुमार कोहली से इस खास मौके पर उनके फैंस बड़ी पारी की उम्मीद लगाए होंगे.

23,159 intl. runs & going strong 💪

Most Test wins as Indian captain 👍

2011 World Cup & 2013 Champions Trophy-winner 🏆 🏆



Wishing @imVkohli - #TeamIndia captain & one of the best modern-day batsmen - a very happy birthday. 🎂👏



Let's relive his fine ton in pink-ball Test 🔽