T20 WC: हार के बाद PC कर रहे थे बांग्लादेशी कप्तान महमूदुल्लाह, स्कॉटलैंड फैंस ने लिए मजे

T20 WC: बांग्लादेश के लिए टी-20 वर्ल्डकप की शुरुआत शानदार नहीं रही, स्कॉटलैंड ने पहले ही मुकाबले में उन्हें मात दे दी. मैच के बाद जब बांग्लादेशी टीम के कप्तान महमूदुल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, तब स्कॉटलैंड ने फैंस ने उन्हें काफी परेशान किया.



महमूदुल्लाह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल का जवाब दे रहे थे, तब स्कॉटलैंड के फैंस बैकग्राउंड में खड़े होकर अपना राष्ट्रगान गाने लग गए. ऐसे में महमूदुल्लाह को बार-बार बोलते वक्त चुप होना पड़ा. क्रिकेट स्कॉटलैंड ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस वीडियो को भी साझा किया है.

Credit to Mahmudullah for his composure!