T20 World Cup: स्कॉटलैंड ने किया बड़ा उलटफेर, बांग्लादेश को दी शिकस्त

क्रिस ग्रीव्स के ऑलराउंड प्रदर्शन से स्कॉटलैंड ने बांग्लादेश को 6 रनों से हराकर टी20 विश्व कप के पहले दिन ही बड़ा उलटफेर किया. स्कॉटलैंड ने ग्रुप बी के इस मैच में टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट पर 140 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया. बांग्लादेश के दिग्गज लक्ष्य को हासिल करने में नाकामयाब रहे.

सलामी बल्लेबाज जॉर्ज मंजी के 29 रनों के बावजूद स्कॉटलैंड एक समय 6 विकेट पर 53 रन बनाकर संघर्ष कर रहा था. ग्रीव्स (28 गेंदों पर 45 रन, 4 चौके, 2 छक्के) ने यहीं से मार्क वाट (17 गेंदों पर 22 रन) के साथ 51 रनों की साझेदारी की, जिससे स्कॉटलैंड की टीम संभली.

अपना दूसरा मैच खेल रहे ग्रीव्स ने गेंदबाजी में भी स्कॉटलैंड को वापसी दिलाई. मुश्फिकुर रहीम (36 गेंदों पर 38) और शाकिब अल हसन (28 गेंदों पर 20) जब बांग्लादेश को शुरुआती झटकों से उबार रहे थे, तब ग्रीव्स ने इन दोनों को लगातार ओवरों में आउट किया. बांग्लादेश की टीम आखिर में 7 विकेट पर 134 रन ही बना पाई. इस तरह स्कॉटलैंड ने दो महत्वपूर्ण अंक हासिल किए.

