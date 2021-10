T20 WC, Ind Vs Pak: ‘आइलाइनर, पेट खराब हो गया, हारे तो उनके पीछे मत पड़ना’, वायरल हुआ इस PAK महिला का वीडियो

T20 WC, Ind Vs Pak: भारत और पाकिस्तान के महामुकाबले से पहले दोनों मुल्कों के फैंस काफी उत्साहित हैं. टी-20 वर्ल्डकप में लंबे वक्त के बाद दोनों टीमें आमने-सामने हैं और दुबई में मैच खेल रही हैं. मैच से पहले एक पाकिस्तानी महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है. जिसमें वह पाकिस्तान-भारत के मैच पर तंज कस रही है और बता रही हैं कि कैसे वो इस वक्त काफी प्रेशर में हैं.



वायरल वीडियो में पाकिस्तानी महिला बोल रही हैं कि वो दिन फिर आ गया, जब भारत-पाकिस्तान का मैच हो रहा है. मेरा पेट, आई लाइनर खराब हो गया, मुंह पर दाने हो गए और सांस भी नहीं आ रहा है. अगर हम बच गए तो बाद में अपनी टीम को मैं बधाई दे दूंगी.

Lol eyeliner mera bhee kharab huwa hai and I've got pimples rn😂🙈 humare eik jaisey halaat hai. Fully under stress rn because of the match and pimple but yeah har haal mein kfc