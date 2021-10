T20 WC, Ind Vs Pak: अब दंगल होगा...PAK के खिलाफ इतिहास बरकरार रखने उतरेगी विराट ब्रिगेड, जीतने पर 6-0 पहुंचेगा स्कोर

T20 WC, Ind Vs Pak: टी-20 वर्ल्डकप में सबसे बड़े मुकाबले की घड़ी आ गई है. भारत और पाकिस्तान की टीमें रविवार को शाम 7.30 बजे आमने-सामने होंगी. दोनों टीमों के लिए ये सुपर-12 राउंड का पहला मुकाबला है, ऐसे में दोनों ओर से टीमें शानदार शुरुआत की कोशिश करेंगी.



भारतीय टीम के सामने एक बार फिर इतिहास को दोहराने का मौका है. टीम इंडिया कभी भी टी-20 वर्ल्डकप में पाकिस्तान से नहीं हारी है. अभी तक दोनों टीमों के बीच टी-20 वर्ल्डकप में पांच मैच हुए हैं और पांचों में भारत की जीत हुई है.

मैच 16: भारत बनाम पाकिस्तान (ग्रुप 2)

स्थान: दुबई क्रिकेट स्टेडियम, दुबई



ऐसे में विराट कोहली की अगुवाई में भारत चाहेगा कि इस इतिहास को बरकरार रखा जाए और स्कोर को 6-0 कर दिया जाए.

टी-20 वर्ल्डकप में भारत-पाकिस्तान के मुकाबले



• 2007- भारत ने पाकिस्तान को हराया (बॉल आउट)

• 2007- भारत ने पाकिस्तान को 5 रनों से हराया (फाइनल)

• 2012- भारत ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हराया (कोलंबो)

• 2014- भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से मात दी (ढाका)

• 2016- भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से रौंदा (कोलकाता)

5-0 🔢 Will #Pakistan turn the tide in today's clash in Dubai? 🤔 #T20WorldCup #INDvPAK pic.twitter.com/tSqzpOpvUn

मैच से पहले कप्तानों ने क्या कहा?

दोनों टीमों की ओर से इस मैच के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है. पाकिस्तान के कप्तान बाबर आज़म ने कहा है कि इस बार उनकी जीत पक्की है. बाबर आजम का मानना है कि उनकी बल्लेबाजी अच्छी है, साथ ही खिलाड़ी फॉर्म में और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए उन्हें पूरा यकीन है. वहीं, भारत के कप्तान विराट कोहली भी कह चुके हैं कि ये उनके लिए एक सामान्य मैच ही है, ऐसे में वह पूरे दम-खम के साथ मैदान पर उतरेंगे.

The world is watching.



Tonight in Dubai, India and Pakistan go toe-to-toe.#INDvPAK | #T20WorldCup pic.twitter.com/ynIzBry0ha