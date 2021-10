T20 WC, India vs Pakistan: भारत की हार के बाद फूटा फैंस का गुस्सा, ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा #पनौती

टी20 वर्ल्ड कप के अपने शुरुआती मुकाबले में भारत को पाकिस्तान ने 10 विकेट से हरा दिया. रविवार को दुबई में हुए मुकाबले में भारतीय टीम 7 विकेट पर 151 रन ही बना पाई. जवाब में पाकिस्तान ने 18वें ओवर में बिना किसी नुकसान के निर्धारित लक्ष्य हासिल कर लिया.

पहली बार वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के हाथों मिली हार के बाद भारतीय फैंस की नाराजगी साफ देखने को मिल रही है. भारत की हार के बाद तो ट्विटर पर #पनौती ट्रेंड करने लगा.

We lost the match today because of Panauti Kohli .😡 #विराट_कोहली_कप्तानी_छोड़ो pic.twitter.com/7F8yNVI32m #पनौती

When India loosing match and this guy is laughing. I saw him first time in stadium and India lost match. This Canadian is biggest #पनौती#पनौती pic.twitter.com/Gb1U0LiRq4