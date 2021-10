T20 WC, Ind Vs Pak: 'क्या रोहित को ड्रॉप कर देंगे?', PAK से हार के बाद पत्रकार के सवाल पर भड़के विराट कोहली

T20 WC, Ind Vs Pak: भारत की पाकिस्तान के खिलाफ टी-20 वर्ल्ड कप के महामुकाबले में शर्मनाक हार हुई है. वर्ल्ड कप मुकाबलों में ऐसा पहली बार हुआ है, जब पाकिस्तान ने भारत को हराया है. मैच के बाद जब कप्तान विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तब कुछ ऐसा सवाल हुआ कि वो खुद हैरान रह गए. एक पत्रकार ने टीम इंडिया की प्लेइंग-11 पर सवाल खड़े किए, तब विराट का अलग रुख देखने को मिला.



प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के एक पत्रकार ने विराट कोहली से सवाल किया कि टीम इंडिया के सेलेक्शन पर सवाल हो रहे हैं, क्या ईशान किशन को रोहित शर्मा की जगह लाया जा सकता था? इस सवाल पर विराट कोहली ने पहले कहा कि ये बहुत ही बहादुरी भरा सवाल है.

कप्तान विराट कोहली ने पत्रकार से ही पूछ लिया कि आप क्या करते, मैं अपनी बेस्ट टीम के साथ ही खेला हूं. क्या आप टी-20 की टीम से रोहित शर्मा को ड्रॉप कर देंगे. क्या आपको पता है उन्होंने आखिरी मैच में क्या किया? विराट ने आगे कहा कि अगर आपको कोई विवाद चाहिए तो मुझे सीधे बता दीजिए, मैं आपको वैसा ही जवाब दे दूंगा.

पाकिस्तान से हार के बाद विराट कोहली ने कहा कि हमने अपने प्लान को सही तरीके से लागू नहीं किया, इसी वजह से पाकिस्तान ने हमें पूरी तरह से पछाड़ दिया. जब आप तीन विकेट जल्दी गंवा देते हो तो वापसी करना काफी मुश्किल हो जाता है. हमको पता था कि ओस पड़ने वाली है, इसलिए प्रेशर था.

