T20 WC, Ind Vs Pak: ‘इनका पैसों से पेट भर रहा’, PAK से हार पर वायरल हुआ दिल्ली की आंटी का वीडियो

टी-20 वर्ल्डकप में पाकिस्तान ने भारत को हराकर इतिहास रचा और अपने मिशन की बेहतर शुरुआत की. मैच से पहले भारत की टीम मजबूत दिखाई पड़ रही थी, लेकिन मैदान में पाकिस्तान ने हर मोर्चे पर टीम इंडिया को फेल साबित कर दिया. अब इस हार पर अलग-अलग तरह के रिएक्शन आ रहे हैं, इन्हीं में से एक दिल्ली की रहने वाली एक महिला का वीडियो तेज़ी से वायरल हुआ है.



वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें उन्होंने दिल्ली में निर्मला डागर नाम की महिला से बात की और पाकिस्तान से मिली हार पर उनका रुख जानना चाहा. बुजुर्ग महिला ने जो जवाब दिए, वो मज़ेदार हैं.



पाकिस्तान से मिली हार को लेकर निर्मला डागर ने खिलाड़ियों को ज़िम्मेदार बताया, उन्होंने कहा, ‘ये लोग युवा बच्चों को प्रोत्साहन नहीं देते हैं, हमारे यहां एक से एक बॉलर हैं. इनका तो पेट भर रहा है, इतने वक्त से पैसा कमा रहे हैं, खेल से-नौकरी से-सरकार से इनको पैसा आ रहा है’.



This lady Nirmala Dagar symbolises mood in the park this morning! In India, everyone is a self styled cricket expert! 😄 pic.twitter.com/aknLWwDM44