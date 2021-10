T20 WC, Ind Vs PaK: पाकिस्तान के खिलाफ हार के बाद शमी हुए ट्रोल, यूजर्स पर भड़के ओवैसी-सहवाग

T20 WC, Ind Vs Pak: टी-20 वर्ल्डकप में भारत की पाकिस्तान के सामने 10 विकेट से हार हुई है. वर्ल्डकप इतिहास में पाकिस्तान ने भारत को पहली बार हराया है, ऐसे में सोशल मीडिया पर फैंस का गुस्सा फूट रहा है. पाकिस्तान के हाथों हार के बाद सोशल मीडिया पर भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी को ट्रोल किया जा रहा है, जिसके बाद कई पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद शमी के बचाव में आ गए हैं.



पाकिस्तान के खिलाफ मोहम्मद शमी ने 3.5 ओवर में 43 रन दिए और एक भी विकेट नहीं लिया. मोहम्मद शमी को कुल 6 चौके, एक छक्का पड़ा. इस बुरे प्रदर्शन के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर मोहम्मद शमी को ट्रोल किया और उल्टे-सीधे आरोप लगाए. ट्विटर पर मोहम्मद शमी के खिलाफ कई बातें लिखी जा रही हैं.

वीरेंद्र सहवाग ने लोगों को लताड़ा



इसके बाद ही पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने ऐसे लोगों को खरी-खोटी सुनाई. वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट किया कि मोहम्मद शमी पर जिस तरह का ऑनलाइट अटैक हुआ है, वह काफी चौंकाने वाला है. हम मोहम्मद शमी के साथ खड़े हैं, वो एक चैम्पियन हैं और जो भी भारतीय की कैप पहनता है उसके दिल में भारत बसता है. शमी हम तुम्हारे साथ हैं, अगले मैच में दिखा दो जलवा.

The online attack on Mohammad Shami is shocking and we stand by him. He is a champion and Anyone who wears the India cap has India in their hearts far more than any online mob. With you Shami. Agle match mein dikado jalwa. — Virender Sehwag (@virendersehwag) October 25, 2021

उमर अब्दुल्ला, ओवैसी भी बचाव में

हैदराबाद के सांसद और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस मसले पर बयान दिया. असदुद्दीन ओवैसी बोले कि कल भारत पाकिस्तान मैच के बाद तेज़ गेंदबाज़ मोहम्मद शमी को निशाना बनाया जा रहा है. यह दिखाता है कि देश में कितनी नफ़रत बढ़ गई है. टीम में 11 खिलाड़ी हैं और एक मुस्लिम खिलाड़ी है उसे ये लोग निशाना बना रहे हैं, इसे कौन फैला रहा है?

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी इस मसले पर ट्वीट किया. उमर अब्दुल्ला ने लिखा कि मोहम्मद शमी उन 11 खिलाड़ियों में से एक थे, जो बीती रात हारे हैं. ऐसे में सिर्फ इकलौते खिलाड़ी नहीं थे. टीम इंडिया का BLM पर एक घुटने पर आना कोई मायने नहीं रखता है अगर आप अपने ही साथी खिलाड़ी के साथ खड़े ना हो.

#MohammedShami was one of 11 players who lost last night, he wasn’t the only player on the field. Team India your BLM knee taking counts for nothing if you can’t stand up for your team mate who is being horribly abused & trolled on social media. — Omar Abdullah (@OmarAbdullah) October 25, 2021

पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान ने भी ट्विटर पर मोहम्मद शमी के समर्थन में ट्वीट किया है. इरफान पठान ने लिखा कि मैं भी भारत-पाकिस्तान मैच का हिस्सा रहा हूं, जहां हम हारे थे. लेकिन कभी भी मुझे पाकिस्तान जाने को नहीं कहा गया. मैं कुछ वक्त पहले के तिरंगे की बात कर रहा हूं, ये सब बंद होना चाहिए.

Even I was part of #IndvsPak battles on the field where we have lost but never been told to go to Pakistan! I’m talking about 🇮🇳 of few years back. THIS CRAP NEEDS TO STOP. #Shami — Irfan Pathan (@IrfanPathan) October 25, 2021

आपको बता दें कि टी-20 वर्ल्डकप में पाकिस्तान ने रविवार को दुबई में खेले गए मुकाबले में भारत को 10 विकेट से हराया. ये टी-20 में भारत की विकेटों से सबसे बड़ी हार है, ऐसा पहली बार हुआ है जब पाकिस्तान ने भारत को किसी भी वर्ल्डकप मैच में हराया हो. करीब 29 साल से जो रिकॉर्ड बना हुआ था, वो अब टूट गया है.