उपुल थरंगा ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहा, वनडे में रहा चमकदार करियर

श्रीलंका के अनुभवी सलामी बल्लेबाज उपुल थरंगा ने मंगलवार को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया. अपने 15 साल के करियर में उन्होंने थोड़े समय के लिए श्रीलंकाई टीम की कमान भी संभाली थी. 36 साल के थरंगा 2017 में जुलाई से नवंबर तक कप्तान थे. उन्होंने श्रीलंका के लिए आखिरी बार 2019 के दक्षिण अफ्रीका दौरे पर खेला था.

थरंगा ने ट्वीट किया, ‘मैंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने का फैसला लिया है.’ थरंगा ने श्रीलंका के लिए 31 टेस्ट खेलकर 21.89 की औसत से 1754 रन बनाए, जिसमें तीन शतक और आठ अर्धशतक शामिल हैं. उन्होंने अहमदाबाद में दिसंबर 2005 में भारत के खिलाफ पहला टेस्ट खेला और आखिरी टेस्ट भी 2017 में भारत के ही खिलाफ खेला था.

I have decided to retire from international cricket 🏏 pic.twitter.com/xTocDusW8A