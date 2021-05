इंग्लैंड दौरे से पहले बड़ी राहत, कोरोना से उबरा टीम इंडिया का ये तेज गेंदबाज

भारत के इंग्लैंड दौरे के लिए स्टैंडबाय के तौर पर चुने गए तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा और अनुभवी स्पिनर अमित मिश्रा कोविड-19 से उबर गए हैं. ये दोनों गेंदबाज इस महीने के शुरू में निलंबित इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के दौरान इस खतरनाक वायरस की चपेट में आ गए थे.

अमित मिश्रा का परीक्षण चार मई को पॉजिटिव आया था. उसी दिन लीग को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था. कृष्णा 8 मई को संक्रमित खिलाड़ियों की सूची में शामिल हुए थे.

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) के सूत्रों ने पीटीआई से कहा, ‘प्रसिद्ध कृष्णा कोविड-19 से उबर गए हैं.’ दिल्ली कैपिटल्स के लेग स्पिनर मिश्रा ने ट्विटर पर बीमारी से उबरने की जानकारी दी तथा चिकित्साकर्मियों का आभार व्यक्त किया.

उन्होंने ट्वीट किया, ‘वास्तविक नायक हमारे अग्रणी कार्यकर्ता हैं. बीमारी से उबरने के बाद मैं यही कह सकता हूं कि आप जो कुछ कर रहे हैं मैं उसकी दिल से सराहना करता हूं. आप और आपके परिजन जो बलिदान कर रहे हैं हम उसके लिए बहुत आभारी हैं.’

The real heroes. Our Frontline workers. All I can say post my recovery is, You have my support and heartfelt appreciation for all you do.

We are deeply grateful to you for all the sacrifices that you and your family are making.

