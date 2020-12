अभ्यास मैच: दूसरी पारी में पुजारा शून्य पर लौटे, टीम ने 189/9 रन बनाए

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुप्रतीक्षित टेस्ट सीरीज से पहले भारतीय खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ अभ्यास मैच में अपनी तैयारी परखने के लिए उतरे हैं. 59 रनों से पिछड़ने का बाद दूसरी पारी में इंडियंस टीम ने तीन दिवसीय मैच के आखिरी दिन 189/9 रनों पर पारी घोषित कर दी. जिससे टीम को 130 रनों की कुल बढ़त मिली. ऋद्धिमान साहा 54 रन बनाकर नाबाद लौटे.

मंगलवार को सिडनी के ड्रमोयेन ओवल में ऑस्ट्रेलिया-ए ने 306/9 रनों पर अपनी पारी घोषित कर दी. कैमरन ग्रीन 125 रन बनाकर नाबाद लौटे. उमेश यादव और मो. सिराज ने 3-3 विकेट, जबकि रविचंद्रन अश्विन को 2 सफलताएं मिलीं. भारत-ए ने अजिंक्य रहाणे के शतक की बदौलत 247/9 स्कोर पर अपनी पहली पारी घोषित की थी.

ऑस्ट्रेलिया-ए को 59 रनों की बढ़त हासिल हुई. दूसरी पारी में भारत-ए के 3 विकेट महज 50 रनों पर गिर गए. दोनों सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ (19) और शुभमन गिल (29) अपनी छाप नही छोड़ पाए. शॉ और गिल कैमरन ग्रीन के शिकार बने. पहली पारी में दोनों खाता नहीं खोल पाए थे.

Beauty! Seam bowling perfection from Michael Neser to knock over Cheteshwar Pujara #AUSAvIND pic.twitter.com/Jy55DzEySh