ऑस्ट्रेलिया का अपने घर में दूसरी बार होगा सफाया? टीम इंडिया ये रिकॉर्ड करेगी अपने नाम

टीम इंडिया आज सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) पर सीरीज के तीसरे और आखिरी टी20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया से दो-दो हाथ करेगी. 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर चुकी विराट ब्रिगेड के लिए मेजबान टीम का 3-0 से सफाया करने का सुनहरा मौका है. मंगलवार को यह मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1.40 बजे से खेला जाएगा.

क्लीन स्वीप: आंकड़े क्या कहते हैं

टीम इंडिया के पास ऑस्ट्रेलिया का उसकी धरती पर टी20 इंटरनेशनल में दूसरी बार क्लीन स्वीप करने का मौका है. इससे पहले 2016 में भारतीय टीम ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में आस्ट्रेलिया का 3-0 से सूपड़ा साफ किया था.

आंकड़ों की बात करें, तो 3 मैचों की टी20 सीरीज में अब तक ऑस्ट्रेलिया का दो बार 'व्हाइट वॉश' हुआ है. एक तो टीम इंडिया ने 2016 में, जबकि पाकिस्तान ने 2018 में कंगारुओं का 3-0 से सफाया किया था. उल्लेखनीय है कि टीम इंडिया ने उसके घर में क्लीन स्वीप किया, जबकि पाकिस्तान ने यूएई में मात दी थी.

टी20: 11 मैचों से अजेय भारतीय टीम

टी20 इंटरनेशनल में पिछले 11 मैचों से अजेय भारतीय टीम के हौसले बुलंद है. यह सफर 11 दिसंबर 2019 से शुरू हुआ था, जो अब तक जारी है. इस दौरान एक मैच बेनतीजा रहा और न्यूजीलैंड के खिलाफ दो मैच टाई रहे, जिसे टीम इंडिया ने सुपर ओवर में जीता.

टी20 में टीम इंडिया ने अब तक लगातार 9 मैचों में जीत हासिल की है. पाकिस्तान के पास भी इतने ही मैचों में लगातार जीत का रिकॉर्ड है. भारतीय टीम के पास और एक मैच जीतकर पाकिस्तान को पीछे छोड़ लगातार 10वां मुकाबला जीतने का मौका है. ओवरऑल रिकॉर्ड अफगानिस्तान के पास है, जिसने 2018-19 में लगातार 12 मैच जीते थे.

एक बार फिर निगाहें पंड्या के बल्ले पर

रविवार को टीम इंडिया ने दूसरे टी20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया पर 6 विकेट से जीत दर्ज कर सीरीज पर कब्जा कर लिया था. हार्दिक पंड्या के बल्ले से वह जीत निकली थी. उन्होंने 22 गेंदों पर 42 रनों की धुआंधार पारी खेलकर ऑस्ट्रेलियाई आक्रमण को ध्वस्त किया था.

भारतीय टीम का मनोबल इससे भी बढ़ा होगा कि मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह को आराम देकर भी भारत ने उन तीन तेज गेंदबाजों पर भरोसा किया, जिनका कुल अनुभव 40 मैचों का भी नहीं है.

