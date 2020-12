IND vs AUS: लॉर्ड्स के शतक को भूल नहीं पाए हैं रहाणे... तभी तो ऐसा कहा

मुश्किल समय में टीम की कमान संभालते हुए शानदार शतक जड़ने वाले भारत के कार्यवाहक कप्तान अजिंक्य रहाणे ने लॉर्ड्स पर बनाए अपने शतक को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट में बनाए शतक पर तरजीह देते हुए सर्वश्रेष्ठ करार दिया है.

रहाणे की 112 रनों की पारी की बदौलत भारत ने मौजूदा दूसरे टेस्ट की पहली पारी में 131 रनों की मजबूत बढ़त हासिल की और फिर तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक मैच पर शिकंजा कस दिया.

रहाणे ने दिन का खेल खत्म होने के बाद कहा, ‘यह विशेष (शतक) था. शतक बनाना हमेशा विशेष होता है. अब भी लगता है कि लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ मेरा शतक सर्वश्रेष्ठ था.’

रहाणे ने 2014 में भारत के इंग्लैंड दौरे पर 154 गेंदों में 103 रनों की पारी खेलकर लॉर्ड्स में शतक जड़ने वाले बल्लेबाजों की सूची में जगह बनाई थी.

एडिलेड ओवल में सीरीज के पहले मैच में शर्मनाक हार के कुछ दिनों बाद टीम की कमान संभालने वाले रहाणे ने मेलबर्न में जिस तरह अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल किया और फील्डरों को सजाया, उसके लिए क्रिकेट जगत ने उनकी सराहना की.

