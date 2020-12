खेलो इंडिया-2021 में शामिल हुए ये देसी खेल, जानिए इनके बारे में

खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में चार देसी खेलों को शामिल करने को अपनी मंजूरी दे दी है. ये खेल हैं - गतका, कलरीपायट्टु, थांग-ता और मल्लखम्भ. खेलो इंडिया यूथ गेम्स हरियाणा के पंचकूला में होने वाले वाले हैं.

केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, 'भारत में स्वदेशी खेलों की एक समृद्ध विरासत है और इन खेलों को संरक्षित करना, बढ़ावा देना तथा लोकप्रिय बनाना खेल मंत्रालय की प्राथमिकता है.'

उन्होंने कहा, 'खेलो इंडिया गेम्स से बेहतर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, जहां इन खेलों के एथलीट प्रतिस्पर्धा कर सकें. मुझे यह घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि योगासन के साथ-साथ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में चार स्वदेशी खेलों को शामिल किया गया है.'

कलरीपायट्टु एक भारतीय मार्शल आर्ट है, जो आधुनिक केरल में उत्पन्न हुआ था और यह पूरे विश्व में खेला जाता है. स्वदेशी खेल मल्लखम्भ एक पारंपरिक खेल है, जिसमें एक जिम्नास्ट एरियल योग करता है. यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लोकप्रिय है.

