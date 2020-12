ICC रैंकिंग: कोहली नंबर-1 पर काबिज स्मिथ के करीब पहुंचे, बुमराह टॉप-10 से बाहर

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चार मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मैच में भारतीय टीम को करारी शिकस्त मिली, लेकिन कप्तान विराट कोहली एडिलेड में पहली पारी के दौरान 74 रनों की पारी के दम पर ICC टेस्ट बल्लेबाजों की ताजा रैंकिंग में टॉप पर काबिज स्टीव स्मिथ के करीब पहुंच गए हैं.

ICC रैंकिंग में दूसरे स्थान पर काबिज भारतीय कप्तान की अर्धशतकीय पारी से उन्हें दो रेटिंग अंक का फायदा हुआ, जिससे उनके नाम 888 रेटिंग अंक हो गए हैं. एडिलेड टेस्ट मैच की दोनों पारियों में एक-एक रन बनाने वाले ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्मिथ को 10 अंक का नुकसान हुआ, जिससे उनके नाम 901 रेटिंग अंक रह गए.

Virat Kohli gains two points to reduce the gap between him and Steve Smith in the latest @MRFWorldwide ICC Test Player Rankings for batting 🎉



