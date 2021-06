शोएब अख्तर ने किसे दिया चैलेंज- मेरी एक गेंद भी छू दो, ऐसी हर गेंद पर एक बाइक दान दूंगा

पाकिस्तान के पूर्व फास्ट बोलर शोएब अख्तर सोशल मीडिया पर खूब सक्रिय रहते हैं. ‘रावलपिंडी एक्सप्रेस’ के नाम से मशहूर रहे शोएब और भारत के पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग के बीच मैदान पर गेंद और बल्ले का जोरदार मुकाबला देखने के साथ ट्विटर पर भी दोनों एक-दूसरे पर खूब दोस्ताना चुटकियां लेते रहे हैं. यहां मामला सहवाग से तो नहीं जुड़ा है, लेकिन शोएब अख्तर की ओर से ट्विटर पर दिया गया एक चैलेंज पाकिस्तान में सुर्खियों में है.

दरअसल, कुछ दिन पहले शोएब ने ट्विटर पर पाकिस्तान के एक्टर फहाद मुस्तफा को चैलेंज दिया था कि वे उनकी छह गेंदों को खेल कर दिखा दें तो वो उन्हें एक मोटरसाइकिल इनाम में देंगे.

फहाद मुस्तफा ने अभी तक शोएब के चैलेंज पर जवाब नहीं दिया. लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पूर्व स्पेशल असिस्टेंट (प्रवासी पाकिस्तानी मामले) सैयद जुल्फिकार बुखारी बीच में कूद पड़े.

बुखारी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि वो शोएब का चैलेंज कबूल करने को तैयार हैं. बुखारी क्यों उनका चैलेंज कबूल कर रहे हैं, इसको लेकर शोएब को हैरानी हुई. शोएब ने ट्वीट में पूछा- हेयर वी गो, एक चैलेंजर और आए हैं, खैरियत है?

बुखारी ने इस पर ट्वीट से ही जवाब दिया कि दोस्त सब ठीक है और अगर वो एक भी गेंद (शोएब की) मिस करेंगे तो ऐसी हर एक गेंद पर एक मोटरसाइकिल दान में देंगे.

Yes buddy all good 🙂 I am serious, every ball I miss, I will donate a bike. https://t.co/DGcnJJH1CX

इस जुबानी जंग ने उस वक्त और दिलचस्प मोड़ ले लिया जब शोएब ने जवाब दिया, 'वाह, ये गंभीर होता जा रहा है. ऐसी बात है तो मैं हर उस गेंद पर एक मोटरसाइकिल दान करूंगा, जिसे तुम टच करके भी दिखा दोगे.

Wow. This is getting serious.

Asi baat hai?

Toh phir @sayedzbukhari, i will donate a bike on every ball you're able to touch with a bat.

What say? Kab kerna hai https://t.co/vKF2YJXDvW