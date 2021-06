अपने डेब्यू के बाद माफी मांगी इस बॉलर ने, कई साल पहले की थी बड़ी गलती

टेस्ट क्रिकेट खेलना हर गेंदबाज का सपना होता है. तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्सन के लिए टेस्ट मैच खेलने का अरमान पूरा हुआ. रॉबिन्सन के लिए इंग्लैंड की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करते हुए दो विकेट लेने की खुशी का दिन होना चाहिए था, लेकिन इसकी बजाए वह अपने क्रिकेट करियर के सबसे बड़े दिन को गलत कारणों के लिए याद करेंगे.

न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के शुरुआती दिन का खेल समाप्त होने के तुरंत बाद इस 27 साल के तेज गेंदबाज ने जब 2012 से 2014 तक लिंगभेद और नस्लवाद से जुड़े अपने कई ट्वीट के लिए माफी मांगी, तो उनकी आंखें छलछला गईं. रॉबिन्सन को टीम में शामिल किए जाने के बाद सोशल मीडिया पर ये ट्वीट चर्चा का विषय बन गए थे.

रॉबिन्सन ने कहा, 'मुझे अपने कृत्यों पर बेहद खेद है और मैं इस तरह की टिप्पणियां करने पर शर्मसार हूं.' उन्होंने पहले आधिकारिक प्रसारक और फिर अन्य मीडिया के लिए यह बयान पढ़ा.

