IPL: मैच में कोहली ने गेंद पर लगाई लार, तुरंत हुआ गलती का अहसास

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के कप्तान विराट कोहली ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) मैच के दौरान गलती से गेंद पर लार लगाकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया.

सोमवार को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में दिल्ली के खिलाफ मैच में कोहली ने शॉर्ट कवर पर फील्डिंग करते हुए अपनी तरफ तेजी से आती गेंद को रोका और उसके बाद उस पर लार लगा दी. यह घटना दिल्ली की पारी के तीसरे ओवर में घटी, जब सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ ने तेज गेंदबाज नवदीप सैनी की तीसरी गेंद को ड्राइव किया था.

कोहली को हालांकि तुरंत ही अपनी गलती का अहसास हो गया था और उन्होंने हाथ उठाकर इसे स्वीकार किया. शॉ के करारे शॉट और कोहली के शानदार क्षेत्ररक्षण को देखकर दिग्गज सचिन तेंदुलकर ने तुरंत ही ट्वीट करके उनकी प्रशंसा की.

तेंदुलकर ने ट्वीट किया, ‘शॉ ने क्या अविश्वसनीय शॉट खेला. गेंद पर लार लगाने के बाद कोहली की प्रतिक्रिया देखने लायक थी. कभी-कभी सहज प्रवृत्ति सामने आ जाती है.’

