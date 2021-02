IPL Auction 2021: आज टूटेगा युवराज सिंह का रिकॉर्ड? 6 साल पहले मचाया था धमाल

आईपीएल 2021 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी आज चेन्नई में होगी. आईपीएल की आठ फ्रेंचाइजी 61 स्थानों को भरने के लिए बोली लगाएंगी. नीलामी सूची में अब 164 भारतीय, 124 विदेशी और एसोसिएट देशों के तीन खिलाड़ी शामिल हैं. नीलामी आज दोपहर 3.00 बजे शुरू होगी. आप aajtak.in पर नीलामी की लाइव अपडेट्स देख सकते हैं. इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्क वुड ने नीलामी सूची से अपना नाम वापस ले लिया है.

युवराज सिंह आईपीएल के इतिहास में अब तक सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी हैं. यह देखना रोचक होगा कि इस बार युवराज का रिकॉर्ड टूट पाता है या नहीं.

