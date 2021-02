IPL Auction: वो फ्रेंचाइजी जो सबसे ज्यादा खिलाड़ी खरीदेगी, जानिए विस्तार से

गुरुवार को होने वाली इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की खिलाड़ियों की नीलामी के दौरान ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ग्लेन मैक्सवेल और इंग्लैंड के स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर मोईन अली पर बड़ी बोली लगने की उम्मीद है. नीलामी के लिए कुल 292 खिलाड़ियों को सूचीबद्ध किया गया है, जिनमें से 164 भारतीय और 125 विदेशी हैं. नीलामी में 3 एसोसिएट खिलाड़ी भी होंगे. चेन्नई में नीलामी दोपहर 3.00 बजे शुरू होगी.

8 फ्रेंचाइजी टीमों को 61 स्थान भरने हैं, जिसमें से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को सबसे ज्यादा 11 स्थान पर खिलाड़ियों को चुनना है. इसके लिए उसके पास 35.4 करोड़ रुपये हैं, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के पास केवल 3 ही स्थान उपलब्ध हैं, जिसके लिए उसके पर्स में 10.75 करोड़ रुपये हैं.

