IPL Auction: मैक्सवेल की फिर लगी लॉटरी, RCB ने खर्च किए 14.25 करोड़

ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल आईपीएल 2021 की नीलामी में स्टार बनकर उभरे हैं. मैक्सवेल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने 14.25 करोड़ रुपये में खरीदा है. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और आरसीबी ने मैक्सवेल के लिए खूब जद्दोजहद की.

मैक्सवेल की आईपीएल में एक बार फिर लॉटरी लगी है. उन्हें विराट कोहली की कप्तानी वाली RCB ने खरीदा है. मैक्सवेल के लिए शुरुआत में राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइटराइडर्स ने भी बोली लगाई थी. मैक्सवेल अब कोहली और डिविलियर्स के साथ आईपीएल में जलवा दिखाते नजर आएंगे.

टीम इंडिया के पूर्व ओपनर गौतम गंभीर की बातें सच साबित हुईं. गंभीर ने स्टार स्पोर्ट्स के कार्यक्रम में कहा था, 'आरसीबी मैक्सवेल को अपनी टीम में शामिल करना चाहेगी.‌ जिससे विराट कोहली और एबी डिविलियर्स पर से दबाव कम कम हो जाएगा.'

