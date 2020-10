IPL: पंजाब की जीत की हैट्रिक, दिल्ली 5 विकेट से पस्त- धवन का शतक बेकार

आईपीएल के 13वें सीजन के 38वें मैच में मंगलवार रात अबु धाबी में किंग्स इलेवन पंजाब (KXIP) ने बाजी मारी. उसने मौजूदा सीजन में टॉप पर चल रही सबसे मजबूत टीम दिल्ली कैपिटल्स (DC) को 5 विकेट से मात दी. पंजाब की टीम ने 19 ओवरों में 167/5 रन बनाए और जीत का लक्ष्य हासिल किया. यह उसकी जीत की हैट्रिक रही.

पंजाब की जीत में क्रिस गेल (29 रन, 13 गेंदें, 2 छक्के, 3 चौके) की छोटी, लेकिन धमाकेदार पारी अहम रही. इसके बाद निकोलस पूरन की अर्धशतकीय (53 रन, 28 गेंदें, 3 छक्के, 6 चौके) पारी ने किंग्स का काम आसान किया.

पंजाब ने लगातार तीसरी जीत और कुल चौथी जीत के साथ 10 मैचों में 8 अंक हासिल कर लिये हैं. अब वह अंक तालिका में 5वें स्थान पर है. उसकी प्ले ऑफ की उम्मीदें जिंदा हैं. दोनों के बीच इस सीजन का पिछला मुकाबला टाई हो गया था, जिसे सुपर ओवर में दिल्ली ने जीत लिया था. और अब पंजाब ने उस हार का बदला ले लिया.

That's that from Match 38, #KXIP win by 5 wickets with one over to spare. #Dream11IPL pic.twitter.com/75alhy5y2k

दिल्ली कैपिटल्स की 10 मैचों में यह तीसरी हार रही. वह 14 अंकों के साथ शीर्ष पर कायम है. दिल्ली को अपना प्ले ऑफ पक्का करने के लिए सिर्फ एक जीत चाहिए. पंजाब ने उसके इस इंतजार को बढ़ाया है.

इस वजह से दिल्ली हारी

मैन ऑफ द मैच शिखर धवन के 61 गेंदों पर नाबाद 106 रनों की मदद से दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पांच विकेट पर 164 रन बनाए, धवन ने 12 चौके और तीन छक्के लगाए, लेकिन उनके अलावा कोई भी अन्य बल्लेबाज चल नहीं पाया. दिल्ली के बाकी बल्लेबाजों की यह नाकामी उसे भारी पड़ी क्योंकि पिच में कोई गड़बड़ी नहीं थी.

पंजाब को शुरुआती झटके

165 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब की टीम 17 के स्कोर पर पहला झटका लगा, जब कप्तान केएल राहुल (15) को अक्षर पटेल ने लौटाया. क्रिस गेल (29 रन, 13 गेंदों पर) अपनी तेज दिखाने लगे, लेकिन 52 के स्कोर पर आर. अश्विन ने उन्हें बोल्ड कर दिया. गेल ने तुषार देशपांडे के एक ओवर में 25 रन (4, 4, 6, 4, 6, 1W, 1) लूटे थे. इसके बाद 56 के स्कोर पर मयंक अग्रवाल (5) रन आउट हो गए.

निकोलस पूरन (53 रन, 28 गेंदों पर) और ग्लेन मैक्सवेल की जोड़ी ने कमान संभाली दोनों ने चौथे विकेट के लिए बेशकीमती 69 रनों की साझेदारी की. पूरन को 125 के स्कोर पर कैगिसो रबाडा ने विकेट के पीछे ऋषभ पंत के हाथों लपकवाया. मैक्सवेल (32 रन) और दीपक हुड्डा ने 22 रन जोड़े. मैक्सवेल को रबाडा ने अपना शिकार बनाया, एक बार फिर पंत ने कैच लपका.

हुड्डा (नाबाद 15) और जेम्स नीशाम (नाबाद 10) टीम को जीत तक ले गए. 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर नीशाम ने छक्के से जीत दिलाई. नीशाम ने डेनियल सैम्स पर विजयी छक्का लगाया जो एनरिक नोर्तजे की जगह अंतिम एकादश में शामिल किए गए थे. रबाडा ने 27 रन देकर दो विकेट लिये.

निकोलस पूरन की धमाकेदार पारी

कैरेबियाई धुरंधर पूरन ने जिम्मेदारी संभाली. पिछले दो मैचों में प्रभाव छोड़ने वाले तुषार देशपांडे की लाइन व लेंथ सही नहीं थी. पूरन ने उन पर छक्का और दो चौके लगाने के बाद मार्कस स्टोइनिस की गेंद भी छह रनों के लिए भेजी.

उन्होंने रबाडा पर चौका जड़कर 27 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन अगली गेंद उनके दस्तानों को चूमकर ऋषभ पंत के पास पहुंच गई, उन्होंने मैक्सवेल के साथ 69 रनों की भागीदारी की.

अब मैक्सवेल पर जिम्मेदारी थी. उन्होंने सहजता से अपनी पारी आगे बढ़ाई, लेकिन जब टीम लक्ष्य से 18 रन दूर थी तब उन्होंने रबाडा की गेंद पर हवा में लहराता कैच दे दिया. इसके बाद बाकी का काम दीपक हुड्डा और जेम्स नीशाम ने कर दिया.

दिल्ली कैपिटल्स ने 164/5 रन बनाए थे

बेहतरीन फॉर्म में चल रहे सलामी बल्लेबाज शिखर धवन के लगातार दूसरे शतक की मदद से दिल्ली कैपिटल्स ने 164/5 रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया. चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ पिछले मैच में अपने टी20 करियर का पहला शतक (नाबाद 101) बनाने वाले धवन ने वहीं से शुरुआत कर 61 गेंदों पर नाबाद 106 रन बनाए, जिसमें 12 चौके और तीन छक्के शामिल हैं.

धवन का रिकॉर्ड- लगातार मैचों में शतक

34 साल के धवन आईपीएल में लगातार मैचों में शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने. दिल्ली की पारी पूरी तरह से उनके इर्द गिर्द घूमती रही क्योंकि उनके अलावा कोई भी अन्य बल्लेबाज 20 रनों के स्कोर तक नहीं पहुंच पाया.

Back to back 100s for @SDhawan25 👏👏



He is the first player to have consecutive centuries in IPL.



Take a bow, Gabbar #Dream11IPL pic.twitter.com/yNlWGTni0Y