'धोनी की टीम IPL से बाहर, ये बताएंगे PM मोदी', सोशल मीडिया पर बनने लगे मीम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर देश को संबोधित करेंगे. मंगलवार शाम को 6 बजे प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन होगा. इस दौरान प्रधानमंत्री कोरोना वायरस संकट को लेकर अपनी बात रख सकते हैं. लेकिन अभी से ही लोगों ने अटकलें लगाना शुरू कर दिया है और सोशल मीडिया पर कई तरह से लोग अपने विचार रख रहे हैं तो मीम भी बना रहे हैं.

पीएम मोदी के ऐलान के बाद लोग अपनी बातें रख रहे हैं और अटकलें लगा रहे हैं. एक ट्विटर यूजर ने अपने ट्वीट में लिखा, ‘सर, आप कभी भी संबोधित कर लीजिए मेरे पास तो 2000 के नोट ही नहीं हैं’.

आज शाम 6 बजे राष्ट्र के नाम संदेश दूंगा। आप जरूर जुड़ें।



Will be sharing a message with my fellow citizens at 6 PM this evening.

— Narendra Modi (@narendramodi) October 20, 2020

इसी के अलावा कुछ लोगों ने लिखा है क्योंकि अब आईपीएल का मैच 7.30 बजे शुरू होता है, इसलिए पीएम मोदी ने अपने संबोधन का वक्त 8 बजे की बजाय 6 बजे रखा है. ताकि लोगों को परेशानी ना हो. तो वहीं कुछ यूजर लिख रहे हैं कि पीएम मोदी CSK के आईपीएल से बाहर होने की घोषणा करने आ रहे हैं.

#NarendraModi

Dhoni ki team IPL se bahar hogyi hai shayad yahi batane aarhe Modiji

— RAHUL JAIN (@rahuljaiinn) October 20, 2020

तो वहीं कुछ यूजर्स ने फिल्मी पोस्टर्स पर फनी कैप्शन लिखते हुए साझा किया कि पीएम के संबोधन के लिए हैं तैयार हम.’ वहीं, सोशल मीडिया पर लोगों की दिल की धड़कनें बढ़ने लगी हैं और अभी से ही भाषण का काउंटडाउन शुरू हो गया है.

Pm will Adress the Nation 6 pm today.



me at 1pm today#NarendraModi pic.twitter.com/g85nL1JC96

#NarendraModi to address the nation at 6pm



Meanwhile memers: pic.twitter.com/nJkBAdIRbF

— Karan Jha 🇮🇳 (@jhakaran007) October 20, 2020

— Mansi Fule (@mansifule) October 20, 2020

गौरतलब है कि पीएम मोदी जब भी देश को संबोधित करते हैं, तो एक नया ऐलान या फिर बड़ा संदेश उसमें छुपा होता है. अब से पहले चाहे नोटबंदी का ऐलान करना हो या फिर देश में लॉकडाउन लगाना पीएम ने राष्ट्र के नाम संबोधन में ही ऐसी बातें कही हैं. यही कारण है कि सोशल मीडिया पर लोगों की धड़कनें बढ़ रही हैं.

Prime Minister #NarendraModi will address the nation today



Le memers : pic.twitter.com/vbTgVzH3gO

कोरोना वायरस संकट काल में पीएम मोदी 6 बार राष्ट्र के नाम संदेश दे चुके हैं. इनमें जनता कर्फ्यू से लेकर दो लॉकडाउन का ऐलान, कोरोना वॉरियर्स का सम्मान और आत्मनिर्भर भारत पैकेज के ऐलान की घोषणा की जा चुकी है.