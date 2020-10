IPL: सनराइजर्स की किंग्स XI पर धमाकेदार जीत, हैदराबाद अब तीसरे पोजिशन पर

आईपीएल के 13वें सीजन के 22वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने बाजी मारी. गुरुवार रात दुबई में उसने किंग्स इलेवन पंजाब (KXIP) को 69 रनों से मात दी. 202 रनों के बड़े स्कोर का पीछा करने उतरी पंजाब की टीम 16.5 ओवरों में 132 रनों पर सिमट गई. पंजाब की ओर से निकोलस पूरन (77 रन, 37 गेंदों में) के अलावा कोई भी बल्लेबाज चल नहीं पाया.

लेग स्पिनर राशिद खान ने 4 ओवरों में महज 12 रन देकर 3 विकेट चटकाए. खलील अहमद (24 रन पर 2 विकेट) और टी नटराजन (24 रन पर 2 विकेट) ने भी उम्दा गेंदबाजी की. हैदराबाद के लिए शानदार पारी खेलने वाले जॉनी बेयरस्टो (97 रन) मैन ऑफ द मैच रहे.

A look at the Points Table after Match 22 of #Dream11IPL pic.twitter.com/dC6PoNCMA7 — IndianPremierLeague (@IPL) October 8, 2020

इसके साथ ही सनराइजर्स हैदराबाद की टीम तीसरी जीत के साथ अंक तालिका में मुंबई इंडियंस (MI) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) के बाद तीसरे स्थान पर पहुंच गई है. यह उसका छठा मैच था. पंजाब की टीम इतने ही मैचों में पांच हार के साथ तालिका में सबसे नीच है. लगातार चौथी हार के बाद पंजाब के लिए प्ले ऑफ में जगह बनाने की राह मुश्किल होती जा रही है.

पंजाब की शुरुआत बेहद खराब रही

लक्ष्य का पीछा करने उतरे पंजाब की शुरुआत खराब रही और टीम ने दूसरे ओवर में ही मयंक अग्रवाल (9) का विकेट गंवा दिया, जो कप्तान केएल राहुल के साथ गलतफहमी का शिकार होकर रन आउट हुए. प्रभसिमरन सिंह भी 11 रन बनाने के बाद खलील की गेंद पर प्रियम गर्ग को आसान कैच दे बैठे.

पंजाब की टीम ने पावर प्ले में दो विकेट पर 45 रन बनाए. पूरन ने बाएं हाथ के स्पिनर अभिषेक शर्मा का स्वागत लगातार दो छक्कों के साथ किया, लेकिन इसी ओवर में वह केन विलियमसन को कैच देकर पवेलियन लौट गए. उन्होंने 16 गेंदों में 11 रन बनाए.

पूरन ने 17 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया

पूरन ने लेग स्पिनर अब्दुल समद की पहली चार गेंद में तीन छक्के और एक चौके के साथ सिर्फ 17 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया. उन्होंने इसके बाद एक और छक्का मारा, जिससे ओवर में 28 रन बने. टी नटराजन ने 11वें ओवर में अपनी ही गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल का कैच टपकाया, लेकिन वह इसका फायदा नहीं उठा पाए और इसी ओवर में गर्ग के सटीक निशाने पर रन आउट हो गए.

राशिद ने पंजाब की उम्मीदों पर पानी फेरा

मैक्सवेल ने 7 रन बनाए. इसी ओवर में टीम के रनों का शतक पूरा हुआ. राशिद खान ने मनदीप सिंह (6) को बोल्ड कर पंजाब को 5वां झटका दिया, जबकि खलील ने मुजीब उर रहमान (1) को पवेलियन भेजा. राशिद ने इसके बाद पूरन को बैकवर्ड प्वाइंट पर नटराज के हाथों कैच करा पंजाब की टीम की रही सही उम्मीद भी तोड़ दी.

Nicholas Pooran brings up his maiden IPL FIFTY in style. That is some serious hitting by Pooran.#Dream11IPL pic.twitter.com/rdHsdp6TGU — IndianPremierLeague (@IPL) October 8, 2020

पंजाब की टीम को अंतिम पांच ओवर में जीत के लिए 76 रनों की दरकार थी और पंजाब की टीम इससे काफी पीछे रही. नटराजन ने शेल्डन कॉट्रेल (0) और अर्शदीप (0) को पवेलियन भेजकर सनराइजर्स की जीत सुनिश्चित की.

सनराइजर्स हैदराबाद ने 201/6 रन बनाए

जॉनी बेयरस्टो और डेविड वॉर्नर के बीच शतकीय साझेदारी की बदौलत सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने छह विकेट पर 201 रन बनाए. बेयरस्टो ने 55 गेंदों में 6 छक्के और 7 चौकों की मदद से 97 रनों की पारी खेलने के अलावा वॉर्नर (52) के साथ पहले विकेट के लिए 160 रनों की साझेदारी भी की.

सनराइजर्स को लेग स्पिनर रवि बिश्नोई (29 रन पर तीन विकेट) और अर्शदीप सिंह (33 रन पर दो विकेट) ने अंतिम 5 ओवरों में वापसी दिलाई जिसमें सनराइजर्स की टीम 41 रन ही जोड़ सकी.

बेयरस्टो और वॉर्नर ने की तूफानी शुरुआत

सनराइजर्स के कप्तान वॉर्नर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और बेयरस्टो के साथ मिलकर टीम को तूफानी शुरुआत दिलाई. वॉर्नर ने शेल्डन कॉट्रेल पर लगातार दो चौकों से खाता खोला, जबकि बेयरस्टो ने भी मुजीब उर रहमान पर चौके से अपनी पारी को आगे बढ़ाया. बेयरस्टो ने कॉट्रेल के अगले ओवर में तीन चौके मारे.

बेयरस्टो हालांकि 19 रनों के स्कोर पर भाग्यशाली रहे, जब मोहम्मद शमी की गेंद पर पंजाब के कप्तान केएल राहुल ने उनका मुश्किल कैच टपका दिया. वॉर्नर ने इसी ओवर में लगातार दो चौके मारे. सनराइजर्स ने पावर प्ले में बिना विकेट खोए 58 रन बनाए.

A solid 100-run partnership comes up between the @SunRisers openers.



Going strong and how 💪💪#Dream11IPL pic.twitter.com/BLCRRuQNc1 — IndianPremierLeague (@IPL) October 8, 2020

वॉर्नर-बेयरस्टो की 5वीं शतकीय साझेदारी

बेयरस्टो ने लेग स्पिनर रवि बिश्नोई का स्वागत दो छक्के और एक चौके के साथ किया और फिर 10वें ओवर में अर्शदीप पर दो रन के साथ 28 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया. इसी ओवर में टीम के रनों का शतक भी पूरा हुआ. वॉर्नर और बेयरस्टो के बीच यह पांचवीं शतकीय साझेदारी है.

बेयरस्टो ने अपने आक्रामक तेवर जारी रखते हुए मैक्सवेल की लगातार गेंदों पर दो छक्के और एक चौका मारकर ओवर में 20 रन बटोरे. वॉर्नर ने 14वें ओवर में मुजीब की गेंद पर एक रन के साथ 37 गेंदों में 46वां अर्धशतक पूरा किया. बेयरस्टॉ ने इसी ओवर में लगातार दो छक्कों के साथ टीम का स्कोर 150 रनों के पार पहुंचाया.

16वें ओवर में ओवर में रवि बिश्नाई का कमाल

राहुल ने 16वें ओवरों में ओवर में गेंद बिश्नाई को थमाई. बिश्नोई ने पहली ही गेंद पर वॉर्नर को मैक्सवेल के हाथों कैच कराने के बाद बेयरस्टो को भी एलबीडब्ल्यू किया, जबकि इस ओवर में सिर्फ एक रन बना. वॉर्नर ने 40 गेंदों का सामना करते हुए पांच चौके और एक छक्का मारा.

An over to remember. Two BIG wickets in an over for Bishnoi.



Warner departs for 52 followed by the wicket of Bairstow who departs three short of the three-figure mark.#Dream11IPL pic.twitter.com/rxekDvBwEA — IndianPremierLeague (@IPL) October 8, 2020

अर्शदीप ने अगले ओवर में मनीष पांडे (1) को अपनी ही गेंद पर लपका जिससे पंजाब ने सात गेंद में तीन विकेट गंवाए. बिश्नोई ने अब्दुल समद (8) को भी पवेलियन भेजा, जबकि अर्शदीप ने प्रियम गर्ग (0) की पारी का अंत किया. सनराइजर्स ने 15 रनों के भीतर पांच विकेट गंवाए.

स्कोर को 200 के पार ले गए विलियमसन

केन विलियमसन (नाबाद 20) ने अंतिम ओवर में शमी की लगातार गेंदों पर चौका और छक्का जड़ा, जिससे टीम 200 रन के आंकड़े को पार करने में सफल रही.