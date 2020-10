IPL: रबाडा की रफ्तार में उड़ी कोहली की RCB, 59 रनों से मात देकर दिल्ली अब टॉप पर

आईपीएल के 13वें सीजन के 19वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने बाजी मारी. सोमवार रात दुबई में दिल्ली ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को 59 रनों से मात दी. 197 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बेंगलुरु की टीम निर्धारित 20 ओवरों में 137/9 रन ही बना पाई. साउथ अफ्रीकी पेसर कैगिसो रबाडा की रफ्तार के आगे विराट ब्रिगेड चल नहीं पाई.

इसके साथ ही श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली दिल्ली टीम अंक तालिका में टॉप पर पहुंच गई है. पांच मैचों में चार जीत के साथ उसके 8 अंक हो गए, जबकि विराट कोहली की अगुवाई में बेंगलुरु की टीम की पांच मैचों में यह दूसरी हार है.

43 के स्कोर पर तीसरा विकेट गंवाने के बाद बेंगलुरु की टीम पर ऐसा दबाव बना कि वह उससे उबर नहीं पाई. कप्तान विराट कोहली (43) भी इस दबाव को झेल नहीं पाए. उनके अलावा आरसीबी का कोई बल्लेबाज 20 रनों के आंकड़े को भी नहीं छू पाया. शीर्ष क्रम में देवदत्त पडिक्कल (4), एरॉन फिंच (13) और एबी डिविलियर्स (9) कुछ नहीं कर पाए.

कैगिसो रबाडा ने 4 ओवरों में 24 रन देकर सर्वाधिक 4 विकेट झटके. पेसर एनरिक नोर्तजे और बाएं हाथ के स्पिनर अक्षर पटेल को 2-2 सफलताएं मिलीं. स्टार ऑफ स्पिनर आर. अश्विन को एक विकेट मिला.

RCB की बेहद खराब शुरुआत

लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी की शुरुआत बेहद खराब रही. रबाडा ने पारी के पहले ओवर में ही एरॉन फिंच का आसान कैच छोड़ा, जबकि उन्होंने खाता भी नहीं खोला था. नोर्तजे के अगले ओवर में पहली स्लिप में धवन ने भी फिंच का कैच टपकाया. देवदत्त पडिक्कल (4) हालांकि अश्विन की गेंद पर मार्कस स्टोइनिस को आसान कैच दे बैठे.

कप्तान कोहली ने अक्षर पर चौके के साथ खाता खोला, लेकिन बाएं हाथ के इस स्पिनर ने फिंच को विकेटकीपर पंत के हाथों कैच करा दिया. उन्होंने 43 रन बनाए. कोहली तेज गेंदबाज हर्षल पटेल पर चौके के साथ 10 रन बनाते ही टी20 क्रिकेट में नौ हजार रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने.

डिविलियर्स के बल्ले ने किया 'सरेंडर'

स्टार बल्लेबाज एबी डिविलियर्स भी 9 रन बनाने के बाद नोर्तजे की गेंद पर धवन को कैच दे बैठे, जिससे आरसीबी की टीम पावर प्ले में तीन विकेट पर 43 रन ही बना सकी. शुरुआती 10 ओवरों में बाद आरसीबी का स्कोर तीन विकेट पर 63 रन था और टीम पर रन गति बढ़ाने का दबाव बढ़ रहा था.

इसी दबाव के बाद मोईन अली (11) ने अक्षर की फुलटॉस को सीधे हेटमेयर के हाथों में खेला. रबाडा ने इसके बाद गेंदबाजी में वापसी की और कोहली को विकेटकीपर पंत के हाथों कैच कराके आरसीबी की रही सही उम्मीद भी तोड़ दी.

रबाडा ने जल्दी-जल्दी विकेट निकाले

कोहली ने 39 गेंदों का सामना करते हुए दो चौके और एक छक्का मारा. शिवम दुबे ने अश्विन पर छक्के के साथ 15वें ओवर में आरसीबी का स्कोर 100 रन के पार पहुंचाया. आरसीबी को अंतिम पांच ओवर में जीत के लिए 92 रन की दरकार थी. रबाडा ने इसके बाद दुबे (11), वॉशिंगटन सुंदर (17) और इसुरु उदाना (1) को पवेलियन भेजकर दिल्ली की जीत सुनिश्चित की.

दिल्ली कैपिटल्स ने 196/4 रन जुटाए थे

मार्कस स्टोनइिस की अगुआई में बल्लेबाजों के उम्दा प्रदर्शन से दिल्ली कैपिटल्स ने चार विकेट पर 196 रन बनाए. स्टोइनिस ने 26 गेंदों में दो छक्के और छह चौके की मदद से नाबाद 53 रनों की पारी खेली. उन्होंने ऋषभ पंत (37) के साथ चौथे विकेट के लिए 89 रनों की साझेदारी भी की. सलामी बल्लेबाजों पृथ्वी शॉ (42) और शिखर धवन (32) ने भी उपयोगी पारियां खेली.

स्टोइनिस और पंत ने डेथ ओवरों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, जिससे दिल्ली की टीम अंतिम सात ओवरों में 94 रन बटोरने में सफल रही. आरसीबी की ओर से मोहम्मद सिराज सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 34 रन देकर दो विकेट चटकाए.

टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली की टीम को पृथ्वी और धवन की जोड़ी ने 68 रन जोड़कर अच्छी शुरुआत दिलाई. पृथ्वी ने इसुरू उदाना के पहले ही ओवर में तीन चौके मारे, जबकि नवदीप सैनी पर पारी का पहला छक्का जड़ा.

